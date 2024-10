Radijec z Vala 202 in kolesarski župan Ljubljane Matej Praprotnik je imel v sredo prometno nesrečo. Med vožnjo s kolesom ga je zbil voznik avtomobila (Praprotnik spola namerno ni razkril), svojo izkušnjo nesreče pa je Praprotnik opisal na svojem Facebook profilu.

Celotno prigodo si lahko preberete na njegovem Facebook profilu:

Praprotnikov naziv kolesarskega župana je neformalna in neplačana funkcija, ki jo v mestih po svetu podeljuje nevladna organizacija BYCS s sedežem v Amsterdamu, njen namen pa je spodbujanje in zagovorništvo kolesarjenja.

Praprotnik je opisal sredino prigodo, za katero je dodal, da je ne bo v policijski statistiki. "S kolesom sem se vračal domov, bilo je že temno. Imel sem čelado, na kolesu pa imam vedno vklopljeno luč, tudi podnevi. A ne glede na to, da sem bil 'viden in previden', me je pri zavijanju levo zbila oseba v avtomobilu. Peljal sem se vzdolž Dunajske ceste in se spuščal proti kampu Ježica. Osebni avto je pripeljal iz smeri Črnuč. Imel sem luč, čelado, prednost," je zapisal Praprotnik in dodal, da ga je oseba v avtomobilu kljub temu spregledala. "Na cesti ni bilo avtomobilov, jaz pa sem bil le lučka na kolesarski stezi. Pri zavijanju levo tudi ni ustavila, le nekoliko zmanjšala hitrost in na moje presenečenje – zavila," je zapisal.

"Kolo je z vso silo trčilo v sprednji del avtomobila"

Čeprav je na vso silo zavrl, pa se kolesarski župan trku z avtomobilom ni izognil. "Kolo je z vso silo trčilo v sprednji del avtomobila. Pri tem sem izpustil krmilo in – še sam ne morem verjeti – obstal na obeh nogah, medtem ko je kolo zabrisalo po tleh. Na kolesu sem imel dve torbi. Računalnik levo ter mandarine desno. Morda je to nekoliko ublažilo padec. Na kolesu ni bilo vidnih posledic, vsaj zaenkrat jih nisem odkril," je zapisal Praprotnik in dodal, da je pregledal dele kolesa, ki so za zdaj videti nepoškodovani. "Na kratko: ni panike," je zapisal.

Oseba v vozilu se mu je opravičila, izmenjala sta si telefonski številki

Oseba v avtomobilu je bila prestrašena, a kot je dodal, je razumela napako, se mu opravičila in vprašala, ali je z njim vse v redu. Praprotnik se je ne le izognil poškodbam, ampak tudi ostal na dveh nogah. "Bilo bi zanimivo videti počasni posnetek. Izmenjala sva si telefonski številki, za vsak primer, če bi na kolesu vendarle odkril škodo. Človek bi rekel, da je zadela na loteriji oziroma od vseh kolesarjev v Ljubljani prav kolesarskega župana," je šaljivo zapisal Praprotnik, ki ni razkril, kdo je oseba, ki ga je zbila.

Ob koncu zapisa je dodal, da je kljub temu, da je danes v redu, imel prometno nesrečo."Včeraj se je to zgodilo meni. Sem izkušen kolesar. Skoraj vsak dan sem na kolesu in znam oceniti nevarnost. Nevarnostim in prometu se izogibam, a vedno ne gre. Kriva je oseba za volanom, drži. A odgovorna sta tudi mesto in država!" je dodal Praprotnik in opozoril na to, da bi bile možnosti za tovrstne dogodke bistveno manjše, če bi na Dunajski cesti veljala nižja omejitev hitrosti (še posebej v delu, kjer je ta 60 kilometrov na uro).

