Štiriintridesetletna Nemka padla s kolesom in se huje poškodovala

V ponedeljek popoldne se je v bližini Bovca huje poškodovala 34-letna kolesarka iz Nemčije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Štiriintridesetletnica in njen partner sta se s kolesi peljala iz smeri naselja Plužna proti Bovcu, ko je na ravnem delu ceste po spustu po klancu pred naseljem Bovec za zdaj še iz neznanega razloga padla na vozišče ter utrpela hujše poškodbe na obrazu in telesu.

Na kraju so ji poleg bovških policistov zdravniško pomoč nudili reševalci. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Beljak, so še sporočili s policije.