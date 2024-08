Voznica osebnega avtomobila je danes dopoldne s parkirišča nasproti izolskega hotela Marina zapeljala v morje. Kot so za STA povedali na Policijski upravi Koper, je bil poleg 66-letne voznice v vozilu tudi 4-letni otrok. Dogajanje je opazil tuj turist, ki je takoj skočil v morje in oba rešil brez posledic.

Kmalu za tem so na kraj nesreče prispeli policisti in gasilci, ki so s s posebnim dvigalom potegnili avto iz morja, so poročanje Primorskih novic tudi za STA potrdili na policiji. Ob udeležena v nesreči je pregledala zdravnica.

Po ugotovitvah policije je bilo vozilo v prestavi, ko je voznica pritisnila na plin, pa je poskočilo in zapeljalo v morje.