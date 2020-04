Roglič in Pogačar sta se vrnila domov

Najboljša slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar sta se po poročanju portala 24ur z zasebnim letalom iz Monaka skupaj vrnila v Slovenijo. Oba se počutita dobro in pravita, da skupaj lahko premagamo vse težave.

Pogačar, član ekipe UAE Emirates, je med prvimi slovenskimi športniki občutili posledice širjenja novega koronavirusa, saj je moral zaradi pozitivnega testa moštvenega kolega v osamitev že na začetku marca v Združenih arabskih emiratih, kjer se je tudi predčasno končala dirka.

Tudi po prihodu v Monte Carlo se je Pogačar z dekletom kmalu znašel v podobni situaciji kot marca v ZAE in je tako kot Roglič večinoma lahko treniral le doma.

"Skupaj lahko premagamo vse težave"

"Tudi za nas je situacija zelo neugodna, vse se je ustavilo, tako da res srčno upam, da se v čim krajšem možnem času vse stvari spet postavijo nazaj na stare tire in da lahko gremo naprej. Še enkrat bi ob tej priložnosti, ki jo že imam, pohvalil res vse, ki skrbijo za vse ljudi v teh težkih trenutkih ter spodbudil vse ostale, naj ostanejo doma. Skupaj lahko premagamo vse težave," je za 24ur ob prihodu na brniško letališče dejal član nizozemske nizozemske Jumbo-Visme Roglič.

"Dobili smo navodila, kako se je potrebno ravnati tukaj in zdaj se bomo teh navodil držali," je povedal Pogačar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogačar pa je dodal: "Kar v redu je biti spet doma, nimam kaj reči, ampak ... Ja, takšni so časi, potrebno je živeti v tem. Zdaj me čaka isto (samoizolacija, op. STA). Tukaj so nas pregledali, nam izmerili temperaturo in opravili vse ostale postopke ... Dobili smo navodila, kako se je potrebno ravnati tukaj in zdaj se bomo teh navodil držali."

Slovenska kolesarja naj bi se zdaj v družbi svojih najbližjih še naprej pripravljala na morebitno nadaljevanje sezone, katere vrhunec bi morala biti kot vedno julijska dirka po Franciji.

