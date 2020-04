Dirka po Flandriji 2020:

Kolesarji so odpeljali 32 kilometrov virtualne proge, ki je simulirala zaključni del klasične trase Dirke po Flandriji, ki je v normalni, cestni izvedbi dolga 266 kilometrov in kolesarjem običajno priskrbi več kot šest ur trpljenja.

Virtualna dirka seveda ni bila niti približno tako naporna, a se je je trinajsterica profesionalcev lotila resno. V prekinjeni sezoni kot kaže močno pogrešajo tekmovalni adrenalin. Dirkaški program je simuliral vožnjo po kockah in primerno otežil kolesarjenje v klanec, tekmovalci so morali pred dirko vnesti tudi podatek v teži, da je lahko računalniški program primerno obremenil "rolerje" na trenažerjih in je bila dirka poštena.

Zmagal je olimpijski prvak iz Ria 2016 Greg Van Avermaet, ki je z 32 kilometri opravil v dobrih 43 minutah, 20 sekund je za belgijskim rojakom zaostal Oliver Naesen, tretji pa je bil Irec Nicolas Roche, ki je ciljno črto prečkal sekundo za Naesnom.

Slovenskih kolesarjev na "štartu" ni bilo, Rogličeva moštvena kolega pri Jumbo Vismo, Wout van Aert in Mike Teunissen sta zasedla osmo in deveto mesto, Avstralec Michael Matthews je edini odstopil.

Virtualna Dirka po Flandriji 2020: 1. Greg Van Avermaet (Bel) CCC 43:17 2. Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale +0:20 3. Nicolas Roche (Irl) Sunweb 0:21 4. Thomas De Gendt (Bel) Lotto-Soudal 0:50 5. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 1:33 6. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck – Quick-Step 1:42 7. Tim Wellens (Bel) Lotto-Soudal 2:08 8. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma 2:21 9. Mike Teunissen (Niz) Jumbo-Visma 2:38 10. Zdeněk Štybar (Češ) Deceuninck – Quick-Step 3:29 11. Yves Lampaert (Bel) Deceuninck – Quick-Step 3:29 12. Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 3:39 Odstop: Michael Matthews (Avs) Sunweb

