Italijanska kolesarska zvezdnica Elisa Longo Borghini je na nedeljski Dirki po Flandriji grdo padla in utrpela močnejši pretres možganov. 33-letnica ostaja na opazovanju v Gentu, danes jo čakajo nadaljnji pregledi.

Branilka lanske zmage na Dirki po Flandriji Elisa Longo Borghini je nedeljsko dirko zaradi padca končala predčasno. Italijanka je padla hitro po začetku dirke, ko je bila udeležena v enem od številnih padcev, ko se je glavnina približevala prvemu tlakovanemu odseku. Sprva je želela nadaljevati dirkanje, a jo je njena ekipa UAE Team ADQ umaknila, ker je "kazala znake zmedenosti po močnem udarcu v glavo".

El golpe que se da Elisa Longo Borghini. Luego se levanta pero finalmente abandonana la prueba de la que es vigente campeona#RVV25 #UCIWWTpic.twitter.com/IJKS6jsCT8 — elsterrato (@elsterrato) April 6, 2025

Triintridesetletnico so odpeljali v bolnišnico v Oudenaardeju, kjer je prestala CT. "Potrdili so močnejši pretres možganov. Zaznali niso nobenih znakov notranje krvavitve, a se je zdravstveno osebje preventivno odločilo, da 24 ur ostane na opazovanju," so sporočili iz ekipe.

"V dogovoru z ekipo je bila Elisa premeščena v univerzitetno bolnišnico v Gentu, kjer jo bodo spremljali na specializirani nevrološki enoti. Nadaljnji testi so predvideni v naslednjih 24 urah. Z njimi bodo ocenili kolesarkino stanje in zagotovili podrobnejšo diagnozo," so še zapisali pri ekipi, ki se ji je Italijanka pridružila letos.

Na nedeljski dirki je v ženski konkurenci še tretjič slavila Lotte Kopecky, kar je rekord, na moški izvedbi pa je drugič zmagal Tadej Pogačar.