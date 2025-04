Tragedija na amaterski Dirki po Flandriji: umrl nekdanji profesionalec

C’est avec une profonde tristesse que l’équipe Cofidis a appris le décès d’un de ses anciens coureurs, Stéphane Krafft, qui avait porté les couleurs Cofidis en 2000 et 2001.



Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances 🙏 pic.twitter.com/e31RtqWyPT — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) April 7, 2025

Na dirki za rekreativce je nastopilo skoraj 15 tisoč kolesarjev, a se je ta kolesarski praznik končal žalostno, saj sta ugasnili dve življenji.

Na Taaienbergu v Maarkedalu je med vzponom omedlel nizozemski kolesar. Kljub hitri pomoči in oživljanju je umrl zaradi srčnega zastoja. Le nekaj kilometrov stran, na Oude Kwaremontu v Kluisbergnu, je imel težave francoski kolesar, ki mu prav tako niso mogli pomagati.

Pozneje se je izkazalo, da je bil eden izmed nesrečnežev nekdanji francoski profesionalni kolesar Stephane Krafft. Ta je v svoji športni karieri vozil za ekipo Cofidis. Krafft je profesionalno kariero končal že pri 21 letih, potem ko je leta 1999 osvojil drugo mesto na dirki Pariz–Roubaix za mlajše člane.

Dirko je sicer zaznamovalo še več nesreč. Ena izmed kolesark je omedlela na Eikenbergu in so jo odpeljali v bolnišnico. Na Kortrijkstraatu je eden od kolesarjev padel in si zlomil ključnico. Še eden pa je potreboval zdravniško pomoč na Koppenbergu. Sumili so na zlomljen gleženj.

