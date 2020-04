LeBron James je obrnil ploščo: zdaj je naklonjen tudi tekmam brez gledalcev

"Če obstaja možnost izoliranega okolja, to je lahko v Las Vegasu ali pa kje drugje, kjer lahko zagotovijo dovolj namestitev in dovolj varnosti ne le na igrišču, ampak tudi ob njem, potem je o tem treba razpravljati," je dejal LeBron James, ki te dni namesto s svojim osebnim trenerjem Mikom Manciasom trenira kar s svojo ženo Savannah in 15-letnim sinom Bronnyjem. S tem mečeta na koš na ograjenem in do potankosti razkuženem košarkarskem igrišču, ki ga ima v lasti njegov prijatelj.

Košarkarski zvezdnik je razkril še, da redno meditira, in se pohvalil, da je po zaslugi svoje družine, s katero zdaj preživlja več časa kot kadarkoli prej, tudi sicer v odličnem psihičnem stanju.

Športni kanal ESPN je že pred časom poročal, da bi sezono v ligi NBA lahko končali v varovanem okolju, omenjali so t. i. mehurček, na primer v Las Vegasu ali na Bahamih.

Bo Las Vegas začasen dom lige NBA? Foto: Getty Images

Po navedbah ameriških medijev vodstvo lige NBA razmišlja o možnosti, da bi zaključni turnir odigrali v igralniškem mestu Las Vegas. Eno izmed možnosti za dokončanje sezone naj bi videli tudi v karanteni za ekipe na eni lokaciji in igranju pred praznimi tribunami.

Vsi slovenski legionarji v končnici

Redna sezona lige NBA bi se morala sicer končati 15. aprila, nato pa bi se morala začeti končnica, v katero bi se skoraj zanesljivo uvrstile ekipi slovenskih zvezdnikov Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericks Luke Dončića ter tudi matična ekipa Vlatka Čančarja Denver Nuggets.

Ekipa Los Angeles Lakers je pred prekinitvijo 11. marca vodila v zahodnem delu lige, pred njo je bilo skupno na lestvici le vodilno moštvo vzhodnega dela Milwaukee Bucks. V vzhodni konferenci je bil Mami četrti, Dallas v zahodni sedmi, Denver pa tretji.

