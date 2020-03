Vodstvo lige NBA je tekmovanja v severnoameriški košarkarski ligi prekinilo 11. marca, kmalu zatem, ko se je izkazalo, da je košarkar moštva Utah Jazz Rudy Gobert okužen z novim koronavirusom. Kitajska liga je ugasnila že veliko prej, 24. januarja.

Kako kolesje znova spraviti v pogon, je vprašanje, s katerim se te dni soočajo mnogi. Mark Cuban, lastnik moštva Dallas Maverick, kjer si kruh služi slovenski košarkar Luka Dončić, meni, da je realno, da bi liga NBA zaživela sredi maja, a resnica je, da so vse napovedi zgolj razmišljanja brez realne osnove, saj je prihodnost zelo negotova, poleg tega se v ZDA šele začenjajo zavedati, kaj pravzaprav prinaša oziroma odnaša virus SARS-CoV-2.

Foto: Getty Images

Milni mehurček za košarkarske tekme

Pojavlja se vedno več pobud, da bi ligo NBA lahko rešili po vzoru prve kitajske lige, kjer se navdušujejo nad idejo o kreiranju varnega okolja – športni portal ESPN govori o tako imenovanem milnem mehurčku – v katerem bi košarkarji, trenerski štab, sodniki, podporno osebje in tehnični izvajalci lahko nadaljevali svoje delo.

Skratka, treba bi bilo ustvariti okolje, v katerem bi se tekmovanje v okviru lige NBA lahko nadaljevalo, s tem, da bi v zgodnji fazi zagona lige tekme igrali pred praznimi tribunami, izognili pa bi se tudi potovanjem in selitvi iz ene košarkarske dvorane v drugo, piše ESPN.

Bo kitajska liga zaživela že aprila? A ustavimo se najprej na Kitajskem. Tam je bilo sprva rečeno, da naj bi se prva kitajska košarkarska liga (CBA) nadaljevala prvi teden aprila, a so začetek nato prestavili na 15. april. Po novem, kot poroča ESPN, naj bi bil ponovni zagon lige CBA preložen na konec aprila ali celo začetek maja. Kitajska moštva so številne tuje igralce in trenerje že poklicala, naj se vrnejo na Kitajsko – med njimi je tudi nekdanji slovenski selektor Memi Bečirović, trener kitajskega prvoligaša Jiansu Dragons – ki jih najprej čaka 14-dnevna karantena, s katero se želijo izogniti novim okužbam.



Na Kitajskem že nekaj dni niso zabeležili nobenega novega domačega primera okužbe, so pa zaznali nove okužbe, ki jih prinašajo tuji državljani ali Kitajci, ki se vračajo iz tujine. To je tudi razlog, da bo na Kitajskem z današnjim dnem začela veljati prepoved vstopa tujcev v državo z izjemo diplomatov ter članov posadk letal in ladij.

Na Kitajskem v igri več scenarijev

Po poročanju kanala ESPN si na Kitajskem prizadevajo za iskanje ali izgradnjo prostora, v katerem bi moštva v ligi CBA lahko varno zaključila sezono.

Vodstvo lige razmišlja o tem, da bi preostanek tekem (vsako od 20 ekip do konca čaka še 16 tekem rednega dela) odigrali v mestu Dongguan, ki leži v toplejši južni regiji, kjer ni bilo tako veliko okuženih kot na drugih območjih. Druga možnost naj bi bil Qingdao, obalno mesto na severovzhodu Kitajske, ki je zaradi velikega števila potnikov iz bližnje Japonske in Južne Koreje razvil učinkovite karantenske strategije.

Ekipe bi živele in igrale v nenehno nadzorovanem okolju, temperature igralcev pa preverjale večkrat na dan.

Kitajski košarkarji bi lahko del tekem odigrali v mestu Dongguan ali Qingdao:

Liga NBA v Las Vegasu ali celo na Bahamih?

Če bi bil načrt uspešen, bi ga lahko prenesli tudi v ligo NBA, poroča ESPN. Nadaljevanje lige bi lahko odigrali v Las Vegasu, kjer bi v istem poslopju dvorano in hotel, ali na Bahamih, kjer bi lahko plesno dvorano spremenili v košarkarsko. V igri je bil tudi univerzitetni kampus na Srednjem zahodu, kjer za zdaj število okuženih z novim koronavirusom še ni tako visoko.

Ne glede na lokacijo bi to moralo biti mesto, kjer bi ekipe lahko spale, trenirale, jedle in predvsem, ostale zdrave.

A kot kaže zamuda in vedno novi datumi v Aziji so precejšen izziv, ki mu marsikdo ne bo naklonjen.

Se bo liga NBA nadaljevala v Las Vegasu? Foto: Getty Images

Eden največjih zvezdnikov v ligi NBA Le Bron James, nosilec igre pri Los Angeles Lakers, je potem, ko so idejo o karanteni v hotelu z drugimi ekipami in nadaljevanju lige predstavili na podkastu Road Trippin', dejal, da se s tem sicer ne strinja in da ne želi igrati, če na tribunah ne bo navijačev, ki so ena ključnih sestavin športa, če se izrazimo v kulinaričnem žargonu, a je pripravljen na kompromis, če je to edini način, da se šport vrne nazaj na vsaj okrnjene tirnice.