Ministrstvo napovedalo ukrepe za vnovičen zagon športa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje pripravilo predlog novih ukrepov na področju športa, ki bi omogočilo vključevanje v vadbene in trenažne procese vsem registriranim športnikom. Predlog bo vlada najverjetneje obravnavala že ta konec tedna, so sporočili z ministrstva.