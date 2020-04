Predsednik Pahor NZS podelil zlati red za zasluge

Pahor se Nogometni zvezi Slovenije z visokim državnim odlikovanjem ob njeni stoletnici zahvaljuje za izjemne uspehe v množičnosti in odličnosti. "Nogometna zveza Slovenije je zaslužna za to, da se je nogomet pri nas uveljavil kot množični in vrhunski šport in da smo dobili vrsto vrhunskih igralcev in trenerjev, ki dosegajo zavidljive uspehe v širšem mednarodnem okolju," je po poročanju STA pojasnil predsednik republike.

Ob jubileju NZS so spregovorili tudi trije predsedniki, Rudi Zavrl (častni predsednik NZS), Aleksander Čeferin (predsednik Uefe) in Radenko Mijatović (predsednik NZS):

"Nogomet se je uspešno spopadal z različnimi izzivi"

Radenko Mijatović: Nogomet se je uspešno soočal z različnimi izzivi in prepričan sem, da se bo tudi s trenutnim, pred katerega ni postavljen le nogomet, temveč celotna družba. Foto: STA "V čast mi je, da lahko NZS vodim ravno v času, ko slovenski nogomet praznuje visoki jubilej. Od leta 1920 do danes je slovenski nogomet šel skozi različna obdobja, prehodil dolgo pot razvoja in rasti. Veliko je takšnih dogodkov, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Nogomet se je uspešno spopadal z različnimi izzivi in prepričan sem, da se bo tudi s trenutnim, pred katerega ni postavljen le nogomet, temveč vsa družba. Pomembno je, da smo enotni, močni v najtežjih trenutkih. Nogomet pa bo iz tega prišel z veliko izkušnjo, ki nam bo pomagala, da bomo še močnejši," je v nagovoru ob obletnici povedal Mijatović.

Pod okriljem NZS je registriranih več kot 50 tisoč nogometašic in nogometašev, 1.500 trenerjev in več kot tisoč sodnikov. "V otroško nogometno šolo so vsako leto vključene cele generacije dečkov in deklic. Zveza prireja vrsto tekmovanj na nacionalni in regionalnih ravneh ter izvaja družbeno odgovorne projekte, ki se povezujejo z nogometom in mlade navdihujejo z vzorništvom ter skozi igro tako, da se nihče ne čuti zapostavljenega ali prikrajšanega," je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade.

