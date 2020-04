Prvoligaški klubi "pozabili" na dodatne kvalifikacije, Domžale za širitev na 12 klubov

Prvoligaški klubi so včeraj seznanili javnost s skupnim stališčem, povezanim z nadaljevanjem prvenstva in predlogom spremembe zaključka formata tekmovanja. V njem so zapisali, da bi si v prihodnje najbolj želeli predloga 9 + 1, v katerem bi zadnjeuvrščeni klub (v tem primeru velenjski Rudar) zapustil elitno druščino, v prvo ligo pa bi napredoval vodilni drugoligaš (v tem primeru Koper).

Ker pa se je pri tem ''pozabilo'' na možnost dodatnih kvalifikacij, v katerih sta ponavadi o prvoligaškem statusu odločala devetouvrščeni prvoligaš in drugoligaški podprvak, Tabor je tako v zadnji izvedbi presenetil Gorico in poskrbel za njen prvi izpad v zgodovini državne samostojnosti, s tem predlogom niso zadovoljni v taboru Gorice.

Domžale že dlje časa za širitev na 12 klubov

Domžale so po slabih rezultatih v spomladanskem delu padle na predzadnje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaški klubi so zaradi razjasnitev stališč podali dodatna pojasnila, s katerimi so želeli osvetliti ozadje naše skupne odločitve. Kaj so zapisali?

''Vsi klubi razvrščeni od šestega do 10. mesta, gledano trenutno razvrstitev ob prekinitvi (to so Tabor, Bravo, Triglav, Domžale in Rudar), so bili sprva za format 10 + 2. Torej, nihče ne izpade, dva kluba pa napredujeta iz 2. SNL. Po proučitvi vseh argumentov smo bili vsi na stališču, da po obstoječem formatu ne moremo najti skupnega soglasja, format 9 + 1 pa ga je na koncu dobil. Nikakor pa ta format ni bil prva izbira NK Domžale, ki že dlje časa zagovarja širitev lige na 12 klubov,'' se glasi sporočilo, v katerem so dali vedeti, da je obstajalo več različnih predlogov, na koncu pa je prevladala odločitev 9 + 1, v kateri ni prostora za dodatne kvalifikacije.

Branilec naslova NK Maribor bi se v primeru, če se sezona ne bi mogla nadaljevati, moral zadovoljiti s četrtim mestom in udeležbo v kvalifikacijah za ligo Europa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v četrtek podala odločitev, da se končni vrstni red v prvenstvih, če ne bo mogoče nadaljevati sezone, poda po obstoječih rezultatih. To bi pomenilo, da bi bil slovenski prvak Olimpija in si s tem prislužil nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, v kvalifikacijah za ligo Europa pa bi nastopili Celje, Aluminij in Maribor.

Če bo Nogometna zveza Slovenije upoštevala stališče prvoligaške druščine, bo obveljal tekmovalni sistem 9 + 1, v katerem bi se v drugo ligo preselil Rudar, ki v 25 krogih ni zmagal niti enkrat, med najboljše pa bi se po daljšem času vrnil Koper.