Prvoligaški klubi zanikali, da bi prišlo do razkola

Slovenski prvoligaški nogometni klubi v skupni izjavi za javnost sporočajo, da jih je skupna težava, zamrznitev športnih aktivnosti v času pandemije koronavirusa, dodatno povezala. Med njimi poteka redna komunikacija, iščejo skupne rešitve, zato jih še toliko bolj motijo trditve o tem, da je med njimi prišlo do razkola.

"Razumljivo je, da med pogovori vsa stališča niso enaka. Vsak klub je v drugačni situaciji, prav zato je dialog še toliko bolj potreben. Vedno si želimo delovati in bomo delovali v dobrobit slovenskega nogometa. Sporočamo, da smo enotni glede naših predlogov v primeru nadaljevanja prvenstva," so prvoligaški klubi v skupni izjavi poudarili enotnost pri odločanju.

Velenjski Rudar, ki je pred dnevi ostal tudi brez trenerja Andreja Panadića, je v nehvaležnem položaju. Foto: Grega Valančič/Sportida V nadaljevanju prvenstva želijo spremljati sistem tekmovanja 9+1. Tako bi po koncu "nesrečne" sezone 2019/20, ki je že dober mesec prekinjena zaradi pandemije koronavirusa, v drugo ligo izpadel zadnjeuvrščeni klub. Po 25 krogih je v najslabšem položaju velenjski Rudar, ki v tej sezoni sploh še ni zmagal. Zbral je le deset točk, za devetouvrščenimi Domžalami pa zaostaja kar 16 točk.

Danes bo o tem, kako in kdaj nadaljevati nogometna prvenstva v članicah Evropske nogometne zveze (Uefa), odločal izvršni odbor evropske krovne zveze. Nogometna zveza Slovenije (NZS) se spogleduje z različnimi scenariji. V najbolj optimističnem bi se lahko sezona nadaljevala konec maja ali pa v začetku junija, odprto pa ostaja tudi vprašanje, kakšna bo usoda nadaljevanja pokalnega tekmovanja, kjer so se v polfinale uvrstili Mura, Aluminij, Radomlje in Nafta, sklepno dejanje pa bi moralo potekati v Murski Soboti.

Izjava za javnost klubov Prve lige Telekom Slovenije

Slovenski prvoligaški klubi smo bili tekom pandemije koronavirusa v medijih večkrat izpostavljeni na takšen ali drugačen način. Vse prevečkrat, žal, v negativni luči. Nazadnje s trditvami, da je med prvoligaši prišlo do razkola, nezmožnosti zavzemanja skupnega stališča in podobno. Razumemo želje novinarjev po iskanju in posredovanju informacij, toda nesprejemljivo je, da se v času, ko tekmovalne aktivnosti mirujejo, medijski prostor zapolnjuje z natolcevanji s pridihom negativizma.

Ena najbolj pozitivnih plati trenutnega neprijetnega obdobja je, da smo klubi Prve lige Telekom Slovenije vzpostavili dialog kot še nikoli doslej. Temelj za ponovni zagon nogometa na slovenskih igriščih je postavljen, klubi o aktualnih temah redno komuniciramo in iščemo skupne rešitve. Razumljivo je, da med pogovori vsa stališča niso enaka. Vsak klub se nahaja v drugačni situaciji, prav zato je dialog še toliko bolj potreben. Klubi smo najpomembnejši deležniki v nogometu in iz tega razloga je naše sodelovanje še toliko bolj pomembno.

V prvi ligi vodi ljubljanska Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vedno si želimo delovati in bomo delovali v dobrobit slovenskega nogometa. Zato so še posebej moteča stališča nekaterih medijev, ki so napačna in naperjena k iskanju "rumenih" novic. Temu primerno tudi sporočamo, da smo enotni glede naših predlogov v primeru nadaljevanja prvenstva, s tem zavzemamo skupna stališča ter v nadaljevanju podajamo svojo presojo oziroma pogled na trenutno situacijo.

Med drugim tudi o formatu nadaljevanja prvenstva. Prednostno si želimo sistem tekmovanja 9+1, kar bi pomenilo, da po koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer izpade zgolj ena ekipa, natančneje zadnji na lestvici. Prav tako izražamo enotno mnenje, da je ob trenutnih razmerah daleč najpomembnejše poskrbeti za zdravje vseh športnikov in športnih delavcev ter solidarnost med klubi iz besed pretvoriti v dejanja.

S spoštovanjem,

klubi Prve lige Telekom Slovenije