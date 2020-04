Novica, ki je prestrašila Evropo in napovedala katastrofo, na majavih temeljih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdaj se bodo Cristiano Ronaldo in njegovi stanovski kolegi lahko vrnili na igrišča?

Rimski časnik La Repubblica je z informacijo, da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Evropski nogometni zvezi (Uefa) priporočila, naj tekmovanja začne šele leta 2022, dvignil ogromno prahu. Če bi se to uresničilo, bi bil nogomet priča ogromni katastrofi in izgubi finančnih sredstev. Pozneje se je izkazalo, da je bila novica podana na majavih temeljih verodostojnosti. Njeno vsebino sta zanikala tako Uefa kot WHO.

Z vprašanjem, kdaj se bodo nadaljevala največja nogometna tekmovanja, se ukvarjajo vsi deležniki, a za zdaj še ni jasnega odgovora. Novi koronavirus (še) ne dopušča možnosti, da bi se postavljali konkretnejši časovni okviri. Obrisi prvotnih načrtov klubov in zvez predvidevajo postopno vrnitev na igrišča v prihodnjih mesecih, a bolj ali manj na tekmah brez prisotnosti gledalcev.

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) bo o usodi tekmovalne sezone 2019/20, ki jo je pandemija novega koronavirusa grobo prekinila, zasedal v četrtek. Evropska krovna zveza, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, se je v sredo posvetovala s predstavniki vseh 55 nogometnih zvez, ki sestavljajo evropsko družino, in poudarila priporočilo, da se sezona konča na igriščih.

''Na sestanku smo občutili predvsem skupno željo vseh sodelujočih, da se prvenstva odigrajo do konca in da se, seveda v okviru zmožnosti, življenje in nogomet začneta vračati v neke normalnejše okvirje,'' je po videokonferenci v torek povedal generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj.

Brez nogometa vse do konca leta 2021?

Uefa je zaradi pandemije koronavirusa prestavila evropsko prvenstvo iz leta 2020 na 2021. BI ga morala še enkrat? Foto: Reuters Nato pa je v torkovih večernih urah za preplah poskrbela novica La Repubblice, ki je omenjala naravnost katastrofalen scenarij za nogomet in njegovo prihodnost. Rimski časnik je poročal o tem, da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) prejšnji teden poslala dopis Uefi, naj prekine z nadaljevanjem nogometnih tekmovanj vsaj do začetka leta 2022.

V odločitev, da se nogometno dogajanje zamrzne za kar 21 mesecev, naj bi jo prisilila grožnja drugega vala pandemije novega koronavirusa, ki se pričakuje v jesenskih mesecih. Če bi ostal nogomet brez dejavnosti tako dolgo, bi to pomenilo ogromno škodo. Ne le finančno, ki bi se merila v milijardah evrov, ampak tudi družbeno, kjer zaseda nogomet na lestvici priljubljenih razvad navijačev zelo visoko in pomembno mesto.

Uefa bi morala ponovno prestaviti Euro, ki je zdaj napovedan za poletje 2021, tekmovalni sezoni 2019/20 in 2020/21 pa bi utrpeli ogromen udarec. Če bi se ta informacija izkazala za pravilno, bi se šport znašel v skrajno nehvaležnem položaju.

Uefa in WHO zanikali kakršnikoli dopis

V četrtek bo zasedal izvršni odbor Uefe in sprejel pomembne odločitev o nadaljevanju sezone 2019/20. Foto: Reuters La Repubblica je kot vir informacije navedla brazilski tednik Veja iz Sao Paula, a se je kmalu oglasila Uefa. Angleškemu časniku Independent je zagotovila, da ji WHO ni nikoli podal zahteve o tem, da se z nogometom prekine vse do začetka leta 2022.

Oglasila se je tudi Svetovna zdravstvena organizacija in v sporočilu dala jasno vedeti, kako ni nikoli Uefi poslala priporočila o tem, naj se nogometa ne igra vsaj do konca leta 2021.

O tem, kako nadaljevati tekmovanja, bo sprejemala nadaljnje odločitve v četrtek, ko bo zasedal izvršni odbor s predsednikom Čeferinom na čelu. Na srečo ljubiteljev nogometa na dnevnem redu ne bo tudi priporočila WHO, naj nogometni dogodki mirujejo vse do konca leta 2021.