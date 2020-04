UEFA še vedno poudarja dokončanje domačih prvenstev

Predstavniki 55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa) so danes govorili o možnosti nadaljevanja nogometnih tekmovanj. Jasno sporočilo video konference je bilo, da naj posamične nacionalne zveze odigrajo prvenstvo in pokal do konca. O evropskih klubskih in reprezentančnih tekmovanj bodo govorili v četrtek na seji izvršnega odbora Uefe.