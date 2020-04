Uefa preložila žensko EP na 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je na videokonferenci uradno potrdil, da bo žensko evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti prihodnje leto v Angliji, na istem prizorišču med 6. in 31. julijem 2022.

"S tem zagotavljamo, da bo žensko EP edino veliko nogometno tekmovanje tisto poletje, s čimer bo dobilo pozornost, ki si jo zasluži," so pri Skyu citirali predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

V kvalifikacijah za žensko EP igra tudi Slovenija, ki je v skupini A po šestih tekmah na tretjem mestu z devetimi točkami. Toliko jih ima ob dveh tekmah manj tudi drugouvrščena Rusija, zanesljivo vodilna pa je Nizozemska z 18 točkami s šestih tekem. V skupini so še Kosovo, Estonija in Turčija.

Še vedno pa je nejasno, kdaj točno bo EP do 21 let, ki je sicer še vedno predvideno za junij 2021. Gostili ga bosta Madžarska in Slovenija.