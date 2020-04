Po več kot treh mesecih spet doma #video

Ekipa je bila na 104 dneve dolgi poti, na kateri je med drugim obtičala v Španiji, saj so Wuhan januarja zaprli, ko se je virus že dodobra razširil in tudi zahteval smrtne žrtve.

Mesto zdaj rahlja ukrepe proti širjenju, več sto navijačev je tako v soboto pozno zvečer na železniški postaji sprejelo vrnitev igralcev Zalla v mesto.

Igralci, ki so nosili zaščitne maske, so v rokah nosili šopke cvetlic, navijači, odeti v oranžne, klubske barve pa so mahali z zastavami in peli.

The Chinese Super League side had spent more than three months away from their families.https://t.co/OG2aqWn0as — The42.ie (@The42_ie) April 19, 2020

V sredo že na trening

Ekipa, ki jo vodi Španec Jose Gonzalez, bo imela nekaj dni premora, v sredo pa nadaljevala treninge. "Lokalni igralci se bodo srečali z družinami, saj jih niso videli več kot tri mesece," so zapisali pri Zallu, ki je v prejšnji sezoni osvojil šesto mesto v elitni kitajski ligi.

Za ekipo je sicer precej turbulentno obdobje. Za novo sezono so začeli vaditi v začetku januarja v Guangzhouju, nato so se konec januarja preselili v Malago v Španijo, takrat pa so za 11-milijonski Wuhan že veljali strogi ukrepi zoper širjenje pandemije.

Marca pa so podobni ukrepi doleteli tudi Španijo, tako da so se igralci Zalla 16. marca vrnili na Kitajsko, a v Shenzhen. Čakali so jih trije tedni karantene, nato selitev na trening v Foshan, v soboto zvečer pa so se z vlakom le vrnili v Wuhan.

Kdaj se bo sezona začela, še ni znano. Morala bi se 22. februarja, zdaj pa je najverjetnejši termin konec junija.