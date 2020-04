Nekje danes začenjajo z nogometnim prvenstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Turkmenistanu se bo danes nadaljevala nogometna sezona, tudi z navijači na tribunah, saj je Turkmenistan ena redkih držav, ki doslej še ni zabeležila primera novega koronavirusa. Marca so kljub temu sledili navodilom svetovne zdravstvene organizacije in tri kroge pred koncem prekinili domače prvenstvo.

Po mesecu dni, kljub mednarodnim skrbem, da oblasti v državi premalo resno spremljajo situacijo z virusom, se nogomet vrača na zelenice. V vodstvu lige so glede na zdravstveno stanje v državi prepričani, da ni razloga, da na stadionih ne bi bilo navijačev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Veselje krepi našo odpornost," se je pošalil eden od navijačev Ašir Yusupov, ki bo v Aškabadu navijal za svoj Altin Asir v dvoboju s Kopetdagom. Gre za še enega v vrsti navijačev, ki se ne boji množice na stadionu, kljub zapori stadionov za navijače v drugih državah. "Nimamo koronavirusa in ni razloga, da se liga ne bi nadaljevala."

Turkmenistan je po Belorusiji in Tadžikistanu tretja država nastala po razpadu Sovjetske zveze, kjer bodo nadaljevali z nogometno ligo. Vse lige so trenutno tudi v soju luči mednarodne javnosti. V Evropi to posebej velja za Belorusijo, a tudi prenos superpokala v Tadžikistanu si je bilo na spletu mož ogledati s komentarjem v večih jezikih.

Belorusija ima težave s širjenjem koronavirusa

A vsaj za Belorusijo je znano, da ima težave s širjenjem koronavirusa, saj je tam doslej potrjenih nekaj manj kot 5000 primerov, zato je že deležna kritik, ker oblasti niso zaprle stadionov za navijače. V Tadžikistanu pa so ligo začeli brez publike, pa čeprav tudi v tej državi trdijo, da še niso zasledili primera okužbe.

V Turkmenistanu naslov brani že omenjeni Altin Asir iz prestolnice, ime kluba pa v prevodu pomeni "Zlato obdobje". Z današnjo zmago bi se klub vnovič povzpel na prvo mesto na razpredelnice.

Pri Turkmenistanu pa obenem ne gre spregledati, da tam nogomet ne uživa popularnosti kot v večini sveta. Že v obdobju Sovjetske zveze v tej takratni republiki nogomet ni igral pomembne vloge in tudi zdaj ni prednostni listi podpore vlade predsednika Gurbangulija Berkimuhamedova.