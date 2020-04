Južnoameriške kvalifikacije za SP septembra

Iz južnoameriške nogometne asociacije s sedežem v Asuncionu so sporočili, da so nov termin uskladili s Fifo, igranje med 4. in 8. septembrom pa bo odvisno od razvoja zdravstvene krize. Zaenkrat ostaja enak tudi način tekmovanja, vsaka od desetih reprezentanc druge najmočnejše nogometne konfederacije na svetu bo odigrala z vsako dve tekmi, po eno doma in v gosteh.

Vsaka reprezentanca bi igrala tako kar 18 tekem, kot doslej, kar je daleč največ med vsemi celinskimi združenji. Tak način tekmovanja pa je vprašljiv zaradi prestavitve pokala Amerike, ki so ga iz letošnjega leta prestavili na naslednje z začetkom 11. junija 2021, zadnja dva kroga kvalifikacij za SP pa sta predvidena za 3. in 8. junij naslednje leto.

Južnoameriška nogometna zveza je še na svoji spletni strani dodala, da datumov nadaljevanj za obe celinski klubski tekmovanji, pokal libertadores in južnoameriški pokal, še ni določila. Želijo le, da bi tekmovanji ob zagotavljanju zdravja udeležencev izpeljali še letos. Zaenkrat sta pokala prekinjena vsaj do 5. maja.