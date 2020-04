Na Hrvaškem kmalu vnovič treningi nogometašev, atletov in veslačev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhunskim hrvaškim športnikom bodo lahko v začetku prihodnjega tedna dovolili treninge na odprtem, je napovedal danes hrvaški državni sekretar za šport Tomislav Družak. Kot je pojasnil, bodo proste treninge omogočali predvsem športnikom, ki lahko trenirajo na odprtem, kot so nogometaši, atleti in veslači.

Osrednji hrvaški vladni urad za šport bo v sodelovanju z županijskimi štabi civilne zaščite in športnimi zvezami določil lokacije, na katerih bodo nekateri športniki lahko trenirali že od naslednjega tedna, je povedal Družak med današnjo razpravo v hrvaškem parlamentu o spremembah zakona o športu.

Kot je poudaril, bodo proste treninge na odprtem omogočali športnikom, kot so atleti in veslači, a tudi tistim, ki lahko trenirajo na velikem prostoru, na katerem lahko ohranijo varno epidemiološko razdaljo, kot je to v primeru nogometašev.

Poudaril je, da bodo prednost pri uvajanju treninga na odprtem med epidemijo novega koronavirusa imeli hrvaški športniki prve in druge kategorije, ki jih je na Hrvaškem med 500 in 600.

