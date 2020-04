Na Škotskem z izjemo prve lige končana nogometna sezona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škotski nogometni klubi so v treh ligaških tekmovanjih pod elitno ligo izglasovali konec sezone zaradi epidemije novega koronavirusa. Odločitev je na koncu podprl tudi drugoligaš Dundee United in se tako kot zadnji med 42 klubi strinjal s predčasnim koncem tekmovanja, so na spletni strani potrdili na škotski zvezi.