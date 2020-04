Vesela novica iz Torina

Pri vodilni ekipi italijanske prve lige, Juventusu iz Torina, so danes potrdili, da sta francoski vezist Blaise Matuidi in italijanski branilec Daniele Rugani okrevala, potem ko sta bila prejšnji mesec pozitivna na okužbo z novim koronavirusom. Rugani je bil prvi italijanski vrhunski nogometaš z diagnozo okužbe z virusom.

"Daniele Rugani in Blaise Matuidi sta po protokolu opravila dvojni pregled z diagnostičnimi testi (brisov) za covid-19. Testi so prišli nazaj z negativnimi rezultati. Igralci so si opomogli in niso več podvrženi režimu izolacije doma," so zapisali v klubu v izjavi za javnost, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Okužen je bil tudi napadalec Juventusa Paulo Dybala, ki je dokumentiral, kako se je od 21. marca boril za vsak vdih, potem, ko je imel močne simptome bolezni. Na srečo se je izmazal. Juventus sicer ni podrobno poročal o zdravstvenem stanju 26-letnega Argentinca.

