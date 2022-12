Blaise Matuidi je v svoji dolgoletni karieri je zastopal barve nekaterih najbolj imenitnih klubov na stari celini. Med letoma 2011 in 2017 je bil član francoskega moštva Paris Saint-Germain, med letoma 2017 in 2020 pa italijanskega Juventusa iz Torina. Na veliki sceni je igral še za francoska Troyes in Saint-Etienne, v zadnjem letu pa še za ameriški Inter iz Miamija, ki nastopa v Major League Soccer (MLS).

Za francosko reprezentanco je med letoma 2010 in 2019 odigral 84 tekem in dosegel devet golov. "V svoji karieri sem imel priložnost igrati za najboljše ekipe na svetu, nosil dres Francije in izživel svojo strast," je med drugim zapisal Matuidi, ki si je konec minulega tedna v Dohi ogledal tudi finalno tekmo svetovnega prvenstva med Francijo in Argentino.