V Madridu bo pristala vesoljska ladja #video

''Novi stadion Santiago Bernabeu bo najboljši stadion na svetu. To bo avantgardna arhitekturna ikona, ki bo tako ekonomsko kot tudi turistično poživila mesto Madrid,'' je lani napovedal Florentino Perez. Španski mogotec, ki je že dalj časa predsednik Reala, se je zaobljubil, da bo najboljši evropski klub, v vitrinah ima kar 13 naslovov evropskega prvaka, v bližnji prihodnosti bogatejši za moderen objekt. Takšen, kakršnega bi si klub, ki je navajen na blišč, milijone in največje športne dosežke, v 21. stoletju tudi zaslužil.

Jan Oblak bi lahko jeseni 2022 z Atleticom gostoval že na prenovljenem stadionu Reala. Foto: Reuters

Navijači so navdušeni, nestrpno odštevanje do dneva, ko bo prvi mož madridskega Reala prerezal rdeči trak in slovesno odprl prenovljeni stadion, pa je, po nedavni objavi španskega velikana, še toliko večje. Real je na socialnih omrežjih v daljši videoprojekciji predstavil končno podobo prenovljenega objekta in navdušil javnost.

Premična streha in futuristična zunanjost

Mestne oblasti so v grozečem obdobju pandemije koronavirusa, ki je v Španiji zahtevala že več kot 18 tisoč smrtnih žrtev, prižgale zeleno luč za nadaljevanje projekta, vrednega več kot polovico milijarde evrov. Gradbeni stroji bodo tako spet kmalu zabrneli. Ko bo Santiago Bernabeu prenovljen, se bo lahko pohvalil s številnimi novostmi.

Gradbeni stroji bodo kmalu ponovno zabrneli, Santiago Bernabeu pa bo dobil novo preobleko. Foto: Reuters

Med pridobitvami izstopajo premična streha, velikanski videozaslon, ki se bo razpotegnil po vsem stadionu, in pa futuristična zunanjost, ki spominja na vesoljsko ladjo. To bo navijače zagotovo spomnilo na obdobje galaktikov, ko je beli dres nosila kopica največjih nogometnih zvezdnikov na svetu. Ko bo stadion miroval, bo njegova zunanjost po vzoru atraktivnega Bayernovega doma Allianz Arene obsijana z različnimi svetlobnimi efekti.

Santiago Bernabeu spada med najbolj priljubljene nogometne objekte na svetu. Foto: Reuters

Poleg obstoječih ugodnosti na stadionu se bodo lahko obiskovalci v prihodnosti ob spremljanju mojstrovin na zelenici kratkočasili tudi v povečanem muzeju, novih restavracijah ter prostorih, namenjenih animaciji in zabavi. Stadion bo pridobil nova sedišča, del nekaterih tribun pa se bo spremenil v udobne zasebne lože.

🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020

Kapaciteta bo skoraj podobna zdajšnji, manjša bo le za en sedež. Tako bo kultni stadion, ki je star 73 let, po novem sprejel 80.242 ljubiteljev nogometnih spektaklov.

Beli baletniki v španskem prvenstvu zaostajajo za Barcelono, v ligi prvakov pa jim preti izpad proti Manchester Cityju. Foto: Getty Images

Madridski Real je sicer v španskem prvenstvu po 27 krogih na drugem mestu. Za vodilno Barcelono zaostaja dve točki, v ligi prvakov pa se je po domačem porazu v prvi tekmi osmine finala proti Manchester Cityju (1:2) znašel v nehvaležnem položaju.