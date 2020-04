Rešitev za Španijo? Kanarski otoki vabijo najboljše klube.

Bi lahko zvezdniki Reala in Barcelono vse tekme, ki jih čakajo do konca sezone, odigrali na Kanarskih otokih?

Kanarski otoki so skupina otokov, ki so del Španije, vendar pa ležijo v Atlantiku, najbližje kopno pa je zahodna obala Afrike. Kar pomeni, da so otoki dovolj oddaljeni od Španije in s tem tudi ponujajo naravno osamitev od žarišč pandemije koronavirusa na celini, so prepričani v združenju Ashotel.

Na razpolago imajo dovolj ustreznih igrišč

Kanarski otoki predstavljajo priljubljeno turistično destinacijo. Foto: Thinkstock Predsednik združenja Jorge Marichal je poslal pismo predsednikoma španske nogometne zveze in la lige. "Zaradi razdalje smo zaščiteni pred novim koronavirusom. Imamo pa na razpolago dovolj ustreznih nogometnih igrišč, ki so primerna tudi za tekme la lige, hkrati pa imamo tudi igrišča za fizično pripravo igralcev," je dodal. Za zdaj so jo Kanarski otoki odnesli z 1860 okuženimi ter 94 preminulimi zaradi virusa. Medtem ko so podatki za Španijo 153.222 okuženih in 15.447 mrtvih.

Že vse od 13. marca je nogomet v Španiji povsem ustavljen. Predsednik španske lige Javier Tebas je kljub velikim razsežnostim krize optimističen in prepričan, da se bo letošnja sezona, ki je trenutno prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa, odigrala do konca. Prvi možni termin za vnovičen zagon la lige je 28. maj.

Jan Oblak s soigralci Atletica ne bo igral nogometnih tekem vsaj do 28. maja. Foto: Reuters

V la ligi je do konca sezone 2019/20 preostalo še 11 krogov, v boju za lovoriko pa sta večna tekmeca Real Madrid in Barcelona, ki vodi s prednostjo dveh točk. Kanarski otoki trenutno nimajo predstavnika med klubi primere division. Las Palmas je bil nazadnje del elitne druščine v sezoni 2017/18, še poroča STA.