Messi ni mogel ostati tiho, nov potres pri Barceloni

Navijači Barcelone so si oddahnili. Najboljši igralec in strelec Lionel Messi ne odhaja k milanskemu Interju. Argentinec je govorice o morebitnem odhodu v Milano, kjer bi lahko sodeloval s Samirjem Handanovićem, označil za debelo laž. Sporočil je tudi, da ni sodeloval pri plačilu varščine za nekdanjega soigralca Ronaldinha. Za nov potres pri katalonskem velikanu pa je poskrbel skupinski odstop kar šestih članov upravnega odbora, ki niso zadovoljni z delom predsednika Josepa Marie Bartomeuja.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se ne oglaša pogosto na družbenih omrežjih. Ko pa se, ponavadi sporoči nekaj zelo pomembnega. Letos se je tako javil trikrat, še vselej pa so njegove besede zatresle nogometni svet.

Pred dvema mesecema je "napovedal vojno" športnemu direktorju Barcelone Ericu Abidalu. Zmotile so ga opazke nekdanjega soigralca, češ da naj bi bila za zamenjavo trenerja Ernesta Valverdeja najbolj zaslužna skupina nogometašev.

Messi sporoča navijačem, da je novica o tem, da razmišlja o selitvi v Italijo, izmišljena. Foto: Reuters

Prejšnji teden je Messi prek družbenih omrežij pojasnil javnosti, da so bili nogometaši Barcelone vedno naklonjeni znižanju plač v času koronakrize. Zvezdniki katalonskega velikana so privolili v kar 70-odstotno znižanje plač, Argentinec pa je s tem jasno in glasno ovrgel namigovanja, češ da naj bi igralci omahovali. S tem je namenil tudi kritiko vodstvu kluba, navijače Barcelone, trenutno vodilnega kluba španskega prvenstva, kjer tudi brani naslov, pa je zaskrbelo, da bi se lahko ob podobnih izrazih nezadovoljstva zgodilo tisto, na kar si ne upajo pomisliti niti v nočnih morah.

Laž št. 1 ...

Lionel Messi je novici, ki ju je objavil TNT Sports, označil za lažni. Foto: Instagram Bi lahko Messi, ki vztraja v dresu Barcelone vse od takrat, ko se je kot deček iz Južne Amerike odpravil v Evropo, zapustil Katalonijo? Pojavile so se govorice, da bi lahko že poleti posnemal velikega tekmeca Cristiana Ronalda in se tudi sam preizkusil v italijanskem prvenstvu. Omenjala se je možnost prestopa k Interju. Kot kaže, pa je možnost, da bi si delil slačilnico tudi s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem, na zelo majavih temeljih.

"To je laž," je objavil Messi na družbenem omrežju Instagram, uporabil ključnik #fakenews (lažne novice) in s tem pomiril milijone navijačev Barcelone. Februarja je v intervjuju za katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo poudaril, da je Barcelona njegov dom, obenem pa posvaril vodstvo kluba, naj sestavi ekipo, s katero bi lahko osvojili naslov evropskega prvaka.

Ta se Barceloni izmika že pet let, veliko vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo letos, ko je dogajanje v ligi prvakov zaradi pandemije koronavirusa prekinjeno, Katalonce pa čaka še povratna tekma osmine finala. Na prvi so remizirali z 1:1 pri Napoliju, predstavniku serie A, kjer nastopa tudi Inter.

... in laž št. 2

Messi je torej govorice, da bi se lahko preselil v Milano, označil za laž. Podobno je storil tudi za zgodbo, ki se je v zadnjih dneh pojavljala po svetu in po kateri naj bi Argentinec pomagal nekdanjemu soigralcu Ronaldinhu ter plačal poldrugi milijon evrov za varščino, s katero je lahko ta zapustil zapor v Paragvaju in odšel v enega izmed hotelov v Asuncionu, kjer je v hišnem priporu.

Lionel Messi in Ronaldinho sta bila pred leti soigralca pri Barceloni. Foto: Reuters

"Tudi to je lažna novica," je sporočil kralj strelcev, ki bo čez dva meseca dopolnil 33 let. Pogodba z Barcelono mu sicer poteče junija leta 2021.