Na brazilskem računu imel le šest evrov, milijonsko varščino plačal z evropskega računa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik Ronaldinho, ki je bil v Paragvaju vse od 7. marca za zapahi zaradi ponarejene potne listine in je na prostost začasno skupaj z bratom Robertom odšel po plačilu varščine, je za to potrebnih 1,47 milijona evrov dobil z računa v tujini, so poročali brazilski mediji.