Messijeve besede v Barceloni sprožile potres in razkrile marsikaj

"Srečno novo leto vsem navijačem Barcelone. V letu 2020 bomo napadali najvišje cilje, zato se ga lahko veselimo," je ob koncu lanskega leta novim izzivom nazdravljal Josep Maria Bartomeu. Le 35 dni za besedami, ki jih je ob novoletnem voščilu s kozarčkom v roki in nasmehom na ustih izrekel, se je predsednik Barcelone znašel v krizi, kot je v tej vlogi še ni doživel.

Nekaj dni pozneje je namreč sledil prvenstveni remi proti zadnjeuvrščenemu Espanyolu z 2:2, pet dni za tem še poraz proti Atleticu Madridu z 2:3 in izpad v polfinalu španskega superpokala v Savdski Arabiji, po katerem se je moral od svojega položaja po dveh letih in pol posloviti Ernesto Valverde.

Začetek leta 2020 za predsednika Barcelone Josepa Mario Bartomeuja ni najlažji. Foto: Reuters

Katalonci so pozneje neuspešno lovili klubsko legendo Xavija Hernandeza, a niso bili uspešni. Podobno naj bi veljalo tudi za Ronalda Koemana in Mauricia Pochettina, zato je na klop Barcelone na koncu sedel širši javnosti ne preveč znani Quique Setien, ki je bil šele plan C, D ali še nižje po abecedni lestvici.

Naslednji udarec je predstavljala huda poškodba drugega najboljšega strelca sezone Luisa Suareza. Potem še konec zimskega prestopnega roka, v katerem snovalci klubske športne politike niso pripeljali niti enega napadalca, medtem ko so mladega Carlesa Pereza do konca sezone posodili Romi. Za nameček je ta teden kot strela z jasnega udarila novica, da se je povratnik po poškodbi Ousmane Dembele tik pred tem, ko bi se moral po dveh mesecih vrniti na igrišče, spet poškodoval in končal sezono.

Barcelona pod določenimi pogoji lahko pripelje okrepitev že zdaj

Ousmane Dembele se je spet poškodoval in v tej sezoni najverjetneje ne bo več igral. Foto: Reuters



Člen 124.3 pravilnika španske nogometne zveze namreč pravi, da lahko klubi v primeru daljših odsotnosti (meja naj bi bila postavljena pri petih mesecih), nogometaše kupujejo tudi izven prestopnih rokov, kar se je v preteklosti že dogajalo. A za tak nakup se lahko Barcelona odloči le pod posebnimi pogoji, in sicer lahko izbira samo med nogometaši iz španske lige, prav tako pa potem nogometaš, zaradi katerega bi pripeljala novo okrepitev (v tem primeru Dembele), do konca sezone ne sme nastopiti. Pri Barceloni tega, koliko časa bo odsoten njihov 125 milijonov evrov vreden nakup iz leta 2017 niso potrdili, a naj bi bilo jasno, da Dembele v tej sezoni ne bo več igral.



Eric Abidal je bil že tako na udaru navijačev Barcelone. Po besedah njihovega idola bo še bolj. Foto: Reuters

Abidalov intervju in Messijev oster odziv, po katerem vre

Na to, da so športni direktor Barcelone in njegovi sodelavci slabo opravili svoje delo, je po nedeljski prvenstveni zmagi nad Levantejem z 2:1, v kateri je oba gola zabil mladi Ansu Fati, opozoril že Ivan Rakitić, a besede izkušenega hrvaškega vezista niso sprožile niti približno takšnih polemik, kot so jih tiste, ki jih je Ericu Abidalu v torek zvečer namenil igralec, ki je v Barceloni več kot le igralec.

Messijev zapis na Instagramu Foto: zajem zaslona "Ni mi všeč početi takšnih stvari, a ljudje bi morali biti odgovorni za službe, ki jih opravljajo in sprejemati svoje odločitve. Igralci smo odgovorni za stvari, ki se dogajajo na igrišče in smo prvi, ki priznamo, če stvari niso dobre. Ljudje, ki vodijo športno politiko, pa bi morali prevzeti odgovornost za odločitve, ki so jih sprejeli. Za konec pa še to. Ko govoriš o nogometaših, moraš povedati, na koga misliš, sicer očrniš vse in daješ povod za laži," je na Instagramu med svojih 142 milijonov sledilcev svoj zapis delil Lionel Messi, obkrožil besede, ki jih je ta izrekel v intervjuju za katalonski Sport, in ostro napadel Abidala.

Kaj je nekdanji nogometaš Barcelone in tudi Messijev soigralec, ki ima od junija 2018 glavno besedo pri športni politiki katalonskega velikana, povedal? "Spremljali smo igro in ne rezultate. Taktiko, delo nogometašev. Veliko igralcev ni bilo zadovoljnih s prejšnjim trenerjem, kar so s svojim odnosom do dela pokazali tudi na treningih. Odnosi med trenerjem in garderobo so bili vedno dobri, a kot bivši nogometaš lahko zavoham stvari, ki jih drugi na mojem položaju morda ne bi. Vodstvu kluba sem povedal, kaj sem opazil in sprejeli smo odločitev, ki smo jo sprejeli," so bile besede Francoza, ko je opisoval razloge za odslovitev prejšnjega trenerja Valverdeja, in so močno zmotile Messija.

Kaj pravite o Lionelu Messiju? Prav je, da se je kot kapetan postavil za ekipo. 77,05% +

Mogoče bi bil lahko malo bolj takten. 0,00% +

Naj se briga za svoj posel in ostale pusti pri miru. 22,95% +

Setien: Raje bi se pogovarjal o nogometu, prosim

Quique Setien zadnjih zapletov ni želel preveč komentirati. Foto: Reuters



"To so stvari, ki so pomembne, a name ne vplivajo. Poskušal bom narediti vse, da bo tako tudi ostalo. Osredotočen sem le na nogomet in to, da bodo moji igralci čim boljši. Drugo me ne zanima. V vseh klubih se pojavljajo take zadeve, a raje bi se pogovarjal o nogometu, prosim. V ekipi smo govorili tudi o tem, a ni trajalo več kot minuto," je povedal trener, ki je pri 61 letih dočakal trenutek življenja in po karieri, v kateri je bil njegov največji podvig treniranje Betisa, sedel na klop enega največjih klubov na svetu.



Do zdaj je z Barcelono v prvenstvu vsega 50 odstoten, zmaga, remi in poraz proti Valencii, medtem ko je v pokalu stoodstoten, potem ko je najprej premagal Ibizo in prejšnji teden s 5:0 še Leganes. Kako pa se bo obnesel v četrtek? O sporu med Messijem in Abidalom je moral na novinarski konferenci pred četrtkovo tekmo z Athletic Bilbaom seveda govoriti tudi novopečeni trener Barcelone. Kaj je povedal?"To so stvari, ki so pomembne, a name ne vplivajo. Poskušal bom narediti vse, da bo tako tudi ostalo. Osredotočen sem le na nogomet in to, da bodo moji igralci čim boljši. Drugo me ne zanima. V vseh klubih se pojavljajo take zadeve, a raje bi se pogovarjal o nogometu, prosim. V ekipi smo govorili tudi o tem, a ni trajalo več kot minuto," je povedal trener, ki je pri 61 letih dočakal trenutek življenja in po karieri, v kateri je bil njegov največji podvig treniranje Betisa, sedel na klop enega največjih klubov na svetu.Do zdaj je z Barcelono v prvenstvu vsega 50 odstoten, zmaga, remi in poraz proti Valencii, medtem ko je v pokalu stoodstoten, potem ko je najprej premagal Ibizo in prejšnji teden s 5:0 še Leganes. Kako pa se bo obnesel v četrtek?

Kaj pravite o Ericu Abidalu? Prav je, da je povedal, kaj se je dogajalo. 30,56% +

Ne poznam zadeve. Kdo ve, kaj je res. 16,67% +

Slabo opravlja svoj posel. Naj odide. 52,78% +

Barcelona lahko računa na zgolj tri napadalce?!

Abidal je bil na udaru navijačev že pred tem, saj je z nekaj nelogičnimi odločitvami poskrbel, da ima Barcelona trenutno v sistemu s tremi napadalci, ki ga goji, vsega tri napadalce. Ob Messiju in Antoinu Griezmannu še komaj 17-letnega Fatija. Za nameček nihče od njih sploh ni pravi, klasični napadalec.

Ob Messiju ima Barcelona v napadu na voljo le še Antoina Griezmanna, ki po 120 milijonov evrov vreden prestopu iz Atletica še išče pravo formo, in komaj 17-letnega Ansuja Fatija. Foto: Getty Images

Po ostrih besedah kapetana in z naskokom najboljšega nogometaša v klubu, ki se javno oglaša zelo redko, pa je jasno, da na Camp Nouu zvoni glasen alarm, o katerem danes na dolgo in široko pišejo vsi mediji v Španiji in tudi drugod po svetu.

Da ne gre samo za dim brez ognja, potrjuje tudi izreden sestanek, ki naj bi se še danes zgodil v klubskih pisarnah Barcelone. Predsednik Bartomeu naj bi se sestal z Abidalom, številni španski mediji pa pišejo o tem, da bi bil lahko po njem že bivši športni direktor kluba.

Razpoke v klubu, pred vrati pa ključen del sezone

Messijeve besede so na široko razprle razpoke v klubu, ki so bojda prisotne že dlje časa, navijače Barcelone pa skrbi, kaj sledi. Razprtije so se namreč začele dogajati ravno pred ključnim obdobjem sezone, ko so za najboljše nogometne klube na svetu na sporedu najpomembnejše tekme.

Barcelono, ki lovi tretji prvenstveni niz v španskem prvenstvu, v katerem trenutno za vodilnim Real Madridom zaostaja za tri točke, samo v naslednjih štirih tednih čakajo zelo pomembni izzivi na vseh nogometnih frontah. V španskem pokalu se bo že v četrtek v četrtfinalu pomerila pri Athletic Bilbau. Konec meseca jo čaka prva tekma osmine finale lige prvakov proti Napoliju, že prvi dan naslednjega meseca pa tekma vseh tekem. El clasico na Santiagu Bernabeu. V klubu pa vre, kot že dolgo ni …

