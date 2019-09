Predsednik potrdil klavzulo v Messijevi pogodbi, ki je dvignila veliko prahu

Ugledni španski dnevnik s sedežem v Madridu, El Pais, ki velja za zelo kredibilnega, je prejšnji teden objavil novico o klavzuli v pogodbi Lionela Messija, po kateri naj bi najboljši strelec v zgodovini Barcelone klub lahko samovoljno zapustil po koncu vsake sezone. To je seveda informacija, ki je močno prestrašila navijače Kataloncev. Ti so z Argentincem v 15 letih osvojili kar 34 lovorik. Štirikrat so bili tudi evropski prvaki in osvojili kar deset naslovov španskega prvaka.

Po tej klavzuli, pri kateri naj bi Messi vztrajal ob zadnjem podaljšanju pogodbe z Barcelono novembra 2017 (podaljšal jo je do konca junija 2021), lahko po koncu vsake od sezon sam odloča o svoji usodi in zapusti klub.

Ob tem je treba dodati, da ta klavzula velja samo za odhod iz Evrope. Petkratni dobitnik zlate žoge je v preteklosti že večkrat dejal, da bi bogato kariero rad zaključil pri argentinskem Newell's Old Boys, pri katerem je začel svojo nogometno pot, preden je s 14 leti prišel v Barcelono.

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu je potrdil obstoj klavzule, a pravi, da je povsem miren. Foto: Reuters

Jordi Bartomeu: Res je, klavzula obstaja, a smo mirni

Ko je dan pozneje o tem spregovoril tudi Messijev dolgoletni soigralec Gerard Pique in dejal, da je za to podrobnost v Argentinčevi pogodbi vedel, a ob tem dodal, da ga njegov morebiten odhod ne skrbi, je postalo jasno, da nevsakdanja klavzula ni izmišljena, zato ne čudi, da se je dan za tem javil še prvi mož Barcelone, njen predsednik.

"Res je, Messi lahko po vsaki sezoni zapusti klub, ampak to ni nič takšnega. Podobno pogodbo so imeli tudi Xavi Hernandez, Carles Puyol in Andres Iniesta. To so igralci, ki si zaslužijo proste roke pri odločanju o svoji usodu," je povedal Jordi Bartomeu.

"Nismo zaskrbljeni, saj gre za igralca, ki je zelo zvest našemu klubu. Verjamemo, da bo Messi za nas igral do leta 2021 in še naprej. Glede tega smo povsem mirni," je še povedal predsednik Barcelone, pri kateri naj bi že pripravljali pogodbo, s katero bi še za vsaj leto ali dve podaljšali zdajšnjo pogodbo s svojo ikono, ki se izteče čez manj kot dve leti.

Z Barcelono je bil štirikrat evropski prvak in je njen daleč najboljši strelec v zgodovini. Foto: Reuters

Za Barcelono je zabil že več kot 600 golov

Messi bo prihodnje leto sicer star že 33 let, zato se navijači Barcelone zavedajo, da se njegov čas na Camp Nouu počasi izteka, tako da ne preseneča, da je ta informacija dvignila veliko prahu.

Messi je sicer daleč najboljši strelec v zgodovini Barcelone, za katero je v vseh tekmovanjih zabil že kar 603 gole.