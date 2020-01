Hudo slabe novice za Barcelono, ki jih ni pričakoval nihče

Po zadnjih informacijah, ki jih je v javnost poslalo več španskih medijev, bo pri Barceloni do menjave na mestu trenerja prišlo, a najverjetneje ne zdaj, ampak po koncu sezone. Tudi rošada, o kateri se vse bolj glasno šušlja, bo takšna, kot so napovedovali. Ernesta Valverdeja bo nasledil legendarni nekdanji nogometaš Barcelone in španske reprezentance Xavi Hernandez.

A ta novica, o kateri se bo na dolgo in široko zagotovo pisalo tudi v naslednjih dneh, ni tista, ki je danes močno udarila v španski nogometni svet, ampak predvsem informacija, ki so jo iz Barcelone v javnost poslali popoldne. V njem so zapisali, da je Luis Suarez pričakovano opravil operativni poseg na meniskusu desnega kolena, a ob tem dodali, da urugvajskega zvezdnika čaka kar štirimesečno okrevanje.

Sporočilo za javnost Barcelone:

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020

Pri Barceloni so to, da bo eden njihovih najboljših posameznikov v tej sezoni odšel pod nož, sporočili že dan pred tem, a takrat niso pisali o tem, koliko časa bo odsoten. Zdelo se je, kot da je 32-letni napadalec zdajšnji termin izbral predvsem zaradi tega, da bi bil do odločilnega dela sezone povsem nared, zdaj pa je jasno, da je veliko vprašanje, ali bo v tej sezoni sploh še igral.

Težave, ki bodo Barcelono prisilile v januarsko nakupovanje

To je za Barcelono hudo boleč udarec. Suarez je s 14 goli v 23 nastopih v vseh tekmovanjih drugi najboljši strelec Barcelone v tej sezoni in zaostaja le za Lionelom Messijem, ki je do zdaj zbral 16 golov. Toliko bolj se nadaljevanja sezone navijači Barcelone bojijo zaradi tega, ker je 120 milijonov evrov vredni lanskoletni nakup Antoine Griezmann, ki je do zdaj zbral le devet golov, daleč od forme, ki so jo Katalonci od njega pričakovali.

Bosta Urugvajec in Argentinec Lionel Messi v tej sezoni sploh še sodelovala? Foto: Reuters

Mladi Francoz Ousmane Dembele ima veliko težav z zdravjem in je poškodovan tudi trenutno, do zdaj pa je v tej sezoni odigral vsega 492 minut in zabil en gol. Potem sta od napadalcev trenerju Barcelone, kdorkoli to v nadaljevanju sezone že bo, na voljo samo še komaj 17-letni Ansu Fati in 21-letni Carles Perez.

Skorajda zagotovo je, da bodo pri Barceloni januarja šli v akcijo in skušali v svoje vrste zvabiti kakšnega novega napadalca.

Katastofalen začetek leta 2020 za Katalonce

Težave s poškodbami imajo ob Suarezu in Dembeleju še nekateri nogometaši španskega prvaka. Trenutno so poškodovani še brazilski vezist Arthur, čilski vezist Arturo Vidal in tudi nemški vratar Marc-Andre ter Stegen.

Barcelona, ki je z Real Madridom trenutno vodilna v španskem prvenstvu, v katerem brani naslov, je z letom 2020 začela zelo slabo. Najprej je v prvenstvu le remizirala proti zadnjeuvrščenemu Espanyolu, potem je v Savdski Arabiji izgubila v polfinalu španskega superpokala proti Atleticu Madridu, zdaj pa jo je doletela še dolga odsotnost enega od redkih nogometašev, ki so v tej sezoni blesteli.