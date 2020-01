Še en hud udarec za že tako ranjeno Barcelono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po spodrsljaju na uvodni prvenstveni tekmi leta 2020 in porazu v polfinalu španskega superpokala je Barcelono doletel še en udarec. Iz vrst španskega prvaka so sporočili, da bo moral eden redkih v njihovih vrstah, ki v tej sezoni blesti, napadalec Luis Suarez, pod nož.

Najprej so v prvi prvenstveni tekmi nove sezone izgubili dve točki pri zadnjeuvrščenemu Espanyolu (2:2), potem so v četrtek v Savdski Arabiji izgubili v polfinalu španskega superpokala proti madridskemu Atleticu Jana Oblaka z 2:3, zdaj je na dan prišla še ena zelo slaba novica za nogometaše Barcelone. Iz njenih vrst so namreč sporočili, da Luis Suarez odhaja na operativni poseg zaradi poškodbe meniskusa desnega kolena.

Koliko časa bo Urugvajec, ki je v tej sezoni eden najboljših nogometašev Barcelone, odsoten, pri Barceloni niso zapisali, a je jasno, da se verjetno ne bo vrnil prav hitro.

Težave Ernesta Valverdeja v napadu

Napadalec, ki bo ta mesec dopolnil 33 let, je s 14 goli in 11 asistencami ob vedno sijajnem Lionelu Messiju edini pri Barceloni, ki v tej sezoni redno skrbi za zadetke.

Njegova odsotnost bo za trenerja Ernesta Valverdeja, ki je že tako na udaru kritikov, seveda hud udarec.

Sploh zaradi tega, ker 120 milijonov evrov vreden nakup, Antoine Griezmann, za zdaj še ne najde prave forme, s katero je navduševal v majici Atletico Madrida, medtem ko ima mladi Francoz Ousmane Dembele nenehno težave s poškodbami.



Ob njima sta v napadu na voljo le še mlada Carles Perez in Ansu Fati, ki šteje komaj 17 let.

Urugvajec je ob Lionelu Messiju daleč najučinkovitejši nogometaš Barcelone v tej sezoni. Foto: Reuters

Bo do osmine finala lige prvakov nared?

Suarez naj bi se za odhod na operacijo zaradi težav, ki ga tarejo že dlje časa (tekmo proti Atleticu naj bi odigral s pomočjo injekcije), odločil po posvetovanju s klubskimi zdravniki in zdajšnji termin izbral, da bo za zaključek sezone, ko bodo na sporedu odločilne tekme, nared.

Zanimivo pa bo videti, ali bo okreval do 25. februarja, ko Barcelono čaka prva tekma osmine finala lige prvakov proti Napoliju (povratna bo na sporedu 18. marca).

Barcelono, ki je trenutno na vrhu španske prvenstvene razpredelnice skupaj z Real Madridom, naslednja tekma sicer čaka šele čez osem dni, ko bo v španskem prvenstvu na domačem štadionu gostila Granado.