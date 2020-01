Oblak je spet mrknil pri enajstmetrovkah in ostal brez lovorike

Jan Oblak, ki je v polfinalu pri zmagi nad Barcelono s 3:2 blestel in bil izbran za najboljšega posameznika tekme, je za kar nekaj odličnih obramb poskrbel tudi tokrat, ko se je z mestnim tekmecem Realom spet pomeril za lovoriko, a sta mreži obeh ekip mirovali tako v rednem delu tekme kot tudi v podaljških.

Sledile so enajstmetrovke, pri katerih se slovenski zvezdnik, tako kot leta 2016, ni znašel najbolje. Real je zadel vse svoje štiri strele z bele točke, Atletico dveh ni spremenil v gol in nove lovorike so se veselili nogometaši Zinedina Zidana, ki so v polfinalu s 3:1 odpravili Valencio. Škoda, če bi bilo obratno, bi bil tisti, ki bi po koncu tekme pokal kot prvi dvignil visoko v zrak, prav Oblak. Slovenec je, tako kot v reprezentanci, pri Atleticu lani namreč postal namestnik kapetana Kokeja, ki pa je poškodovan in tokrat ni nastopil.

Nogometaši Reala se veselijo 11. lovorike v španskem superpokalu. Foto: Reuters

Oblak tako ostaja pri zgolj dveh lovorikah v majici Atletica. Leta 2018 je zmagal v ligi Europa in evropskem superpokalu, v katerem je odpravil prav Real. Resda je v njegovem nogometnem življenjepisu zapisan tudi španski superpokal 2014, a je takrat med vratnicama Atletica stal Miguel Angel Moya.

Da enajstmetrovke Oblaku res niso pisane na kožo, potrjuje dejstvo, da je na podoben način z Benfico ostal tudi brez zmage v finalu lige Europa 2014 proti Sevilli. Tudi takrat ni obranil niti ene od štirih enajstmetrovk, ki so jih izvajali Andaluzijci.

Prvič turnirski format

Prvič v zgodovini se za lovoriko nista potegovali le dve ekipi (ponavadi državni prvak in pokalni zmagovalec), ampak so se zanjo bojevali kar štirje klubi. Španska nogometna zveza (RFEF) je sprejela mikavno ponudbo iz Savdske Arabije, ta jim je za triletno izvedbo superpokalnega turnirja – igra se v mestu Džida – obljubila 120 milijonov evrov.