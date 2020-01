Messi težko prenesel poraz proti Oblaku #video

Želje gostiteljev in velikega dela nogometne javnosti, da v nedeljskem finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji spremljajo ''el clasico'' med Barcelono in Realom, so se razblinile v prah. Atletico je po enem izmed najbolj odmevnih preobratov spravil v zagato favorizirane Katalonce, slovenske ljubitelje nogometa pa je lahko še dodatno veselijo dejstvo, da je na vratih madridskega velikana blestel Jan Oblak, ki je bil tudi izbran za najboljšega igralca dvoboja.

Vrhunci dvoboja med Atleticom in Barcelono (3:2):

Oblak držal Atletico pri življenju

Janu Oblaku je za izvrstno predstavo čestital tudi Arturo Vidal. Foto: Reuters Prvi polčas je minil brez zadetkov, nadaljevanje pa je postreglo pravcato poslastico, v kateri ni manjkalo tako zadetkov kot tudi spektakularnih obramb, pa tudi spornih sodniških odločitev. Da bo polčas nekaj posebnega za Atletico, je namignil zgodnji zadetek Kokeja. Kapetan Atletica je le 21 sekund po vstopu v igro, pred tem je kapetanski trak nosil slovenski vratar, popeljal Atletico v vodstvo (1:0).

Zadetek je predramil Barcelono, ki je po zadetkih Lionela Messija in Antoina Griezmanna hitro preobrnila rezultata. V obdobju, ko je bila veliko boljši tekmec, je še dvakrat zatresla Oblakovo mrežo, a je sodnik s pomočjo sistema VAR razveljavil oba zadetka in osrečil Madridčane.

Jan Oblak je začel dvoboj z Barcelono kot kapetan madridskega Atletica. Foto: Reuters

Najprej zaradi igranja Messija z roko, nato pa zaradi nedovoljenega položaja podajalca Čilena Artura Vidala. Barcelona je bila takrat dominantna, a se je na vratih Atletica izkazal Oblak. Na koncu je zbral kar sedem obramb.

Messi: Otroške napake so nas drago stale

Lionel Messi je zatresel mrežo Jana Oblaka, a po tekmi ni mogel biti preveč zadovoljen. Foto: Reuters Ko je Diego Simeone v 72. minuti poslal v igro Angela Correo, ta pa je zamenjal namesto Marcosa Llorrenteja, je Atletico zaigral bolje. Alvaro Morata je najprej z bele točke izenačil na 2:2, nato so Madridčani zahtevali še en strel z bele točke po domnevnem igranju Gerarda Piqueja z roko, a sodnik ni dosodil kazenski udarec, v 86. minuti pa je Correa izkoristil napako v obrambi Barcelone in odločil zmagovalca.

To je bila prva zmaga Atletica nad Barcelono po 13. aprilu 2016. ''Škoda za poraz, v nekaterih trenutkih smo se spozabili in popustili. Privoščili smo si otroške napake. Ko smo vodili, bi morali dvoboj privesti mirno do konca,'' Messi po tekmi ni skrival slabe volje. ''To je veliko razočaranje za nas, saj smo bili boljši tekmec. Naše napake so nas drago stale,'' je stežka sprejel poraz, po katerem se je na trenerja Ernesta Valverdeja vsul nov plaz kritik.

Kako je zavrela kri nogometašem Atletica in Barcelono ob koncu prvega polčasa:

Messiju je na srečanju po koncu prvega polčasa zavrela kri, ko si je izmenjal vroče besede z mladim draguljem Atletica Joaom Felixom, ki se je poprej zapletel v spor z Jordijem Albo. Vmešala sta se Črnogorec Stefan Savić in Urugvajec Luis Suarez ter ju odnesla z rumenima kartonoma.

Simeone: Premagali smo najboljši napad na svetu

Atletico se bo v Džidi na stadionu Kralja Abdulaha v nedeljo pomeril z Realom. Foto: Reuters ''VAR je namenjen pomoči. Nekajkrat ti pomaga, nekajkrat pa je proti tebi, a se moramo s tem sprijazniti. Tako si ne morem razložiti tudi nekaterih naših napak. Na koncu je imel Atletico več energije,'' pa je po dramatičnem drugem polčasu, v katerem je Barcelona zapravila vodstvo, zaupal Antoine Griezmann. Nekdanji as Atletica se je posul s pepelom in priznal, da je pred odločilnim zadetkom na tekmi storil napako, ko mu ni uspelo spraviti žoge do Samuela Umtitija.

''Odločilo je naše srce. Verjeli smo do konca, si močno želeli zmage. To je pomembna zmaga za Atletico, saj smo premagali ekipo z najboljšim napadom na svetu,'' je bil srečen Diego Simeone. V nedeljo se bo potegoval za lovoriko, v finalu ga čaka mestni obračun.

Veselje dobrih prijateljev, Jana Oblaka in Stefana Savića, po veliki zmagi nad Barcelono. Foto: Reuters

''Pomerili se bomo z Realom, ki je proti Valencii, čeprav ni računal na Bala in Benzemaja, odigral fantastično tekmo. V nedeljo nas čaka težko srečanje,'' se zaveda, da ima Real na voljo 24 ur več počitka.

V nedeljo bo zanimivo, med drugim se obeta tudi zvezdniški obračun vratarjev, Oblaka proti Thibautu Courtoisu.