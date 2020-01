Kitajec, ki je v teh dneh okupiral internet

Kdo je Kitajec Wu Lei, ki je z golom v zaključku mestnega derbija Barceloni ukradel dve pomembni točk, in zakaj je njegov gol eden najbolj opevanih v zgodovini španskega nogometa do zdaj?

Barcelona se v prvem nastopu v letu 2020 ni proslavila. V soboto je izpustila dve pomembni točki v lovu na nov prvenstveni naslov in Real Madridu, ki je isti dan brez težav zmagal s 3:0 pri Getafeju, dopustila, da jo je spet ujel na vrhu lestvice. Brez zmage je ostala pri mestnem tekmecu Espanyolu, ki je prikovan na zadnje mesto prvenstvene lestvice, a veliko bolj kot velik spodrsljaj zasedbe Ernesta Valverdeja se je v minutah, urah in tudi dneh po remiju z 2:2 govorilo o tistem, ki je zanj poskrbel.

Wu Lei, prvi Kitajec v najboljši španski ligi, je v 88. minuti, približno četrt ure za tem, ko je s klopi prišel na igrišče, poskrbel za norijo, ki traja še danes. Po tem, ko je njegov strel končal za hrbtom rezervnega vratarja španskih prvakov Neta, je na družabnih omrežjih na Kitajskem zagorelo.

Vrhunci derbija med Espanyolom in Barcelono z golom Wuija Leija ob koncu:

Espanyol's survival dream was boosted as Wu Lei earned a point in the Barcelona derby! 💙✨



📺 #EspanyolBarça pic.twitter.com/waenS0RaGH — LaLiga (@LaLigaEN) January 4, 2020

Čeprav je bila tekma na štadionu El Prato v Barceloni na sporedu v nedeljo ob štirih zjutraj po pekinškem času, so s Kitajske poročali o rekordnem obsegu trenutka, ko so vsi kitajski nogometni navdušenci lahko zaploskali prvemu golu rojaka v mreži petkratnih evropskih prvakov.

Med njimi je bil tudi eden, ki si je zadetek v živo ogledal s tribun. Oblečen v dresu Barcelone je ob zadetku rojaka ponorel od veselja in poskrbel za posnetek, ki je v trenutku postal viralen.

Takole je ob golu Wuja Leija od navdušenja ponorel Kitajec, oblečen v dres Barcelone:

A Chinese fan celebrating Wu Lei's goal. Perfect example of how lots of Chinese fans watched this game today. They may have been Barca fans for many years, but actually everyone is supporting #rcde. @RCDEspanyol pic.twitter.com/zfMRXlRoCA — ChinaFootball (@CNFootballWatch) January 4, 2020

Prek 370 milijonov ogledov je zbral posnetek zadetka na kitajski različici Twitterja, platformi Weibo, še veliko več jih je nabral na preostalih družbenih omrežjih, ki jih obiskuje 1,4 milijarde Kitajcev, kolikor naj bi jih bilo v najbolj množični državi na svetu po zadnjem štetju prebivalstva. "Wu Lei, goal" pa je bilo seveda z naskokom najbolj iskano geslo v vseh kitajskih brskalnikih v zadnjih treh dneh.

Postal je prvi Kitajec, ki je zabil gol veliki Barceloni. Foto: Reuters

Gol, ki ga je videla milijarda ljudi

Na natančne podatke, kakšne učinke bo imel njegov gol na nadaljnji razvoj kitajskega nogometa, blagajno Espanyola in tudi prihodke španske lige, bo treba še počakati, a je že zdaj jasno, da velike. "Vstopamo v novo obdobje kitajskega nogometa," so takoj po tekmi zapisali pri enem od vodilnih kitajskih medijev. "Gol, ki ga bo videlo milijardo ljudi," pa je naslov, ki so ga ponudili pri velikanu španskega športnega časopisja Asu.

Da njihove trditve niso kar tako, lahko hitro ugotovimo ob podatkih, ki jih o učinku igranja v teh dneh opevanega kitajskega napadalca že imamo. Video njegovega 12-minutnega debija v majici Espanyola na tekmi proti Villarrealu februarja letos si je ogledalo prek 40 milijonov ljudi z Daljnega vzhoda, celotno tekmo pa je v neposrednem prenosu spremljalo kar 177 tisoč Kitajcev.

Statistika Wuja Leija v majici Espanyola:

Tekmovanje: Nastopi: Goli: Asistence: Španska liga 32 5 2 Španski pokal 1 2 / Liga Europa 5 1 / Kvalifikacije za ligo Europa 6 1 1

K sebi ga je zvabil rojak, ki je milijarder

Tudi pri Espanyolu, katerega lastnik je kitajski milijarder Chen Yansheng, so si ob njegovem prihodu zadovoljno meli roke. V prvih 48 urah po prestopu so prodali več kot 2000 dresov z njegovim priimkom na hrbtu, ob koncu leta pa zadovoljno preštevali rekordne dobičke, ko beseda nanese na klubski marketing. V lanskem letu je denar, ki so ga obrnili pri Espanyolu, poskočil za kar 37 odstotkov. Prvič v zgodovini kluba so v enem letu prebili mejo milijona prodanih dresov in ustvarili rekordnih 20 milijonov evrov profita.

Marca lani je zabil gol Valladolidu in postal prvi Kitajec, ki je zabil gol v najboljši španski ligi. Foto: Getty Images

Ko je marca letos na tekmi proti Valladolidu pri zmagi s 3:1 postal prvi Kitajec, ki je zabil gol v najboljši španski ligi, so ogledi spet prinesli rekordne številke. Od nogometnih dogodkov v letu 2019, ki so prišli do največjega dosega na kitajskih družbenih omrežjih, jih je prvih 11 povezano z njim. Dosegel je več ljudi, kot so jih el clasico, finale lige prvakov in vse zanimivega, kar se je zgodilo v nogometnem letu 2019.

Španci so navdušeni nad tem, kar jim je prinesel

"Njegov prihod v Španijo je sijajna priložnost za našo ligo. Kitajski trg ponuja neslutene priložnosti," je pred časom zadovoljno ugotavljal Alfredo Bermejo, direktor digitalne strategije v prvi španski ligi, ki se nad Leijevim golom v mreži Barcelone zagotovo ni pritoževal.

Odkar je prestopil v Espanyol, ta klub beleži rekordne zaslužke od prodaje njegovih dresov. Foto: Getty Images



"Zanimanje kitajskih navijačev za španski nogomet in Espanyol se je v zadnje pol leta drastično povišalo in doseglo neslutene razsežnosti. Tudi zaradi tega na kitajski trg tedensko ponujamo vsebine, ki jih Kitajci pograbijo kot vroče žemljice. Za zanimanje španske lige na Kitajskem je postoril več kot katerikoli nogometaš v katerikoli državi do zdaj," pa je navdušeno razlagal Laurea Folch, ki ima pri digitalnem marketingu glavno besedo pri Espanyolu.

Kitajci so čakali 3731 oziroma 2229 dni

Pred njim je bil zadnji Kitajec, ki je zabil gol v eni izmed petih najboljših evropskih lig, Shao Jiayi, ki je igral za Energie Cottbus. Foto: Reuters Shao Jiayi, ki je decembra 2008 v nemški bundesligi zabil gol za Energie Cottbus. Tega je takrat, zanimivo, vodil Bojan Prašnikar.



Avgusta lani je Lei prekinil še en dolgo trajajoči post. Zabil je gol v kvalifikacijah za ligo Europa proti Luzernu in postal prvi Kitajec po 2229 dneh, ki je dosegel gol v kakšnem izmed evropskih pokalov. Pred tem je bo julija 2013 uspelo Wangu Chuju, ki je takrat, prav tako v ligi Europa, zadel za luksemburški Jeunesse Esch. Ko je marca lani zabil gol v španskem prvenstvu, je Lei postal prvi Kitajec po dolgih 3731 dneh čakanja, ki je dosegel gol v kakšni od petih najmočnejših evropskih lig. Pred tem je od Kitajcev nazadnje zadel, ki je decembra 2008 v nemški bundesligi zabil gol za Energie Cottbus. Tega je takrat, zanimivo, vodilAvgusta lani je Lei prekinil še en dolgo trajajoči post. Zabil je gol v kvalifikacijah za ligo Europa proti Luzernu in postal prvi Kitajec po 2229 dneh, ki je dosegel gol v kakšnem izmed evropskih pokalov. Pred tem je bo julija 2013 uspelo, ki je takrat, prav tako v ligi Europa, zadel za luksemburški Jeunesse Esch.

Kitajski Maradona, ki je mejnike premikal že doma

In kdo Wu Lei, ki je v Evropo prvič prišel v zrelih letih, danes jih namreč šteje že 28, sploh je? Brez skrbi, ne gre za kakšnega nogometaša, ki bi v Španiji priložnost dobil zaradi sorodstvenih ali pa prijateljskih vezi z bogatim lastnikom kluba, za katerega igra. Dovolj je dodati, da se ga je v Aziji prijel vzdevek "kitajski Maradona". Ne zaradi tega, ker bi v družbi lepotic z belim prahom risal črte po mizah separejev najbolj ekskluzivnih diskotek v Barceloni ali pa Pekinga, če hočete, ampak zaradi tega, ker kaže na nogometnih zelenicah.

V Šanghaju je zabijal gole in igral v družbi nekdanjega zvezdnika Chelseaja, Brazilca Oscarja. Foto: Getty Images

Ko je januarja lani v prestopu, vrednem dva milijona evrov, prišel v Evropo, je bil za tukajšnje nogometno občinstvo popolna neznanka, a na Kitajskem je bil že takrat veliko ime. "Najboljši kitajski nogometaš," so ga naslovili v trenutkih, ko je ob podpisu pogodbe poziral s številko 7 na dresu Espanyola in postal edini kitajski nogometaš, ki trenutno igra v kateri izmed petih najboljših evropskih lig.

Kar šest let zapored je bil najboljši kitajski strelec elitne kitajske super lige. Leta 2018, ko je s SIPG iz Šanghaja, pri katerem je zasenčil tudi dva zvezdniška soigralca Hulka in Oscarja, postal prvak, je s takrat rekordnim izkupičkom 27 golov (niti enega ni zabil z enajstih metrov) postal tudi absolutni strelski kralj, ob tem pa za nameček poskrbel za rekordno število zadetkov. Lani mu je ta rekord iz rok vzel Sloveniji in Matjažu Keku dobro znani Izraelec Eran Zahavi, ki je dosegel še dva več.

Med člani je debitiral s 14 leti

V majici SIPG, za katerega je na članski ravni debitiral, ko je bil star vsega 14 let in 287 dni, je v kitajski super ligi zabil 102 gola v 172 nastopih, kar je rekord od ustanovitve lige v zdajšnjem formatu leta 2004. V Evropo je prišel tudi z uradnim nazivom najboljšega kitajskega nogometaša, ki ga je dobil ob koncu leta 2018, ko se je njegovo 12 letno obdobje pri SIPG, končalo.



Za SIPG iz Šanghaja je debitiral, še preden je dopolnil 15 let. Foto: Getty Images

V Peking je iz domačega Nanjinga, kjer je odraščal v skromni družini, prišel kot otrok. Štel je 12 let. "Sanjam o tem, da bom nekoč prestopil v evropskega velikana za 60, 70 milijonov ameriških dolarjev," je v enem izmed intervjujev povedal takrat in nasmejal.

Danes, ko je za njim 44 nastopov in devet zadetkov v Evropi, je od uresničitve takšnih sanj seveda še vedno zelo daleč in jih verjetno nikoli ne bo izpolnil, a vseeno precej bližje, kot je bil. Njegova tržna vrednost se giblje že prek 10 milijonov evrov. Še nekajkrat višja pa je verjetno ta vsota, ko se bo morebiten evropski kupec vprašal, kaj vse bi mu lahko Lei prinesel ne samo na, ampak tudi ob igrišču.

Evropske sanje je izpolnik, zdaj se podaja še v lov na kitajske

Ampak počasi, do takrat bo moral hitronogi in borbeni napadalec zabiti še kar nekaj golov, že vsak naslednji pa bo tako Espanyolu kot tudi celotni španski ligi priskrbel nekaj novih milijonov. Oboževalcev in tudi evrov. Simpatični Lei pa je svoje sanje tako ali tako izpolnil že zdaj.

Kitajski pomaga v lovu na prvi nastop na svetovnem prvenstvu po dolgih 20 letih čakanja. Foto: Getty Images

"Tega gola ne bom pozabil nikoli. Zadeti proti najboljšemu klubu na svetu, na tekmi proti mojemu vzorniku Lionelu Messiju, ob tem pa svojemu klubu prinesti pomembno točko, je nekaj, o čemer sem sanjal od nekdaj," je po sijajnem sobotnem večeru povedal napadalec, ki pridno zabija tudi v majici kitajske reprezentance, katere najboljši strelec je in z njo lovi uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022.

Če bo Kitajcem uspelo in se bodo drugič v zgodovini, prvič po 20 letih čakanja, v Katar res uvrstili, pa bo zanimanje za nogomet v najbolj množični državi na svetu tako ali tako eksplodiralo in napolnilo blagajno vodilnih v svetovnem nogometu. Do takrat pa bodo od kitajskih nogometnih prebliskov dobro živeli predvsem v Španiji, natančneje v Barceloni oziroma pri Espanyolu, ki je tako vsaj enkrat izstopil iz večne sence mogočnega mestnega tekmeca …

