Vse kaže, da bo Barcelona menjala trenerja

Številni španski mediji so v soboto pisali o tem, da se na klopi španskega nogometnega velikana obeta sprememba. Če so njihove trditve resnične, utegne Ernesteja Valverdeja kaj kmalu naslediti Xavi Hernandez.

Ernesto Valverde je bil že nekaj časa na udaru kritikov, ki mu kljub dvema naslovoma španskega prvaka v zadnjih dveh letih očitajo predvsem neuspehe v ligi prvakov. Iz nje je dvakrat v zadnjih dveh sezonah - enkrat v četrtfinalu, drugič pa v polfinalu -, izpadel, potem ko je na povratnih tekmah zapravil nemogoče (lani proti Liverpoolu vodstvo s 3:0, predlani proti Romi vodstvo s 4:1).

Po slabem štartu v leto 2020, ki je prinesel prvenstveni remi proti zadnjeuvrščenemu Espanyolu in poraz z 2:3 proti Atleticu Madridu Jana Oblaka v polfinalu španskega superpokala, ki je te dni na sporedu v Savdski Arabiji, naj bi zaupanje klubskega vodstva v Valverdeja izpuhtelo.

Čeprav sta zvezdnika Barcelone Lionel Messi in Luis Suarez takoj po porazu proti Atleticu dejala, da ima njun trener polno podporo, pa to očitno, vsaj kar se vodstvenih struktur kluba, ne drži.

Xavi Hernandez je trener Al-Sadda postal lani, potem ko je po štirih letih igranja v Katarju tam končal bogato nogometno pot. Foto: Reuters

Xavi Hernandez: Sanjam o tem, da bi bil trener Barcelone

Pri Barceloni naj bi se že odločili, da je Valverde preteklost, prihodnost pa očitno vidijo v Xaviju Hernandezu. Nekdanjemu legendarnemu dolgoletnemu zvezdniku Barcelone, ki je po koncu bleščeče kariere zaplul v trenerske vode, danes pa sedi na klopi Al-Sadda iz Katarja. Prav tam naj bi ga, medtem ko se je ekipa že vrnila v Evropo, doletel obisk iz bližnje Savdske Arabije. Hernandezu naj bi ponudili mesto na vroči klopi Barcelone, trenutno skupaj z Realom sicer vodilnega moštva prve španske lige, in nekdanjemu zvezdniku svetovnega nogometa dejali, da se mora odločiti do nedelje zvečer.

Da so pri Barceloni stopili v stik s Hernandezom, so potrdili tudi pri Al-Saddu. Po besedah, ki jih je morebitni novi trener Kataloncev izrekel po sobotni tekmi katarskega pokala proti Al-Rayyanu, pa gre soditi, da bo ponudbo, če je do nje zares prišlo, sprejel. "Sanjam o tem, da bi nekoč vodil Barcelono," je povedal 39-letni Španec, ki je za Barcelono igral med letoma 1998 in 2015, v tem času pa z njo osvojil štiri naslove evropskega prvaka in bil osemkrat španski prvak. S Španijo je bil dvakrat evropski prvak, bil pa tudi član zmagovite ekipe s svetovnega prvenstva 2010.

Kdo bo na klopi prihodnjo nedeljo na tekmi proti Getafeju?

Kakorkoli že, pri Barceloni imajo kar nekaj časa do naslednje tekme, v prvenstvu bodo namreč dejavni šele čez teden dni, prav zanimivo pa bo videti, kdo bo na njeni klopi sedel na naslednji tekmi proti Getafeju.

Če to ne bo več Valverde, se bo od Kataloncev poslovil po dveh letih in pol. V tem času je ob dveh naslovih španskega prvaka osvojil še španski pokal in superpokal.