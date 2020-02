Saj ni res, pa je. Dembele se je spet poškodoval.

Nogometaši Barcelone so danes opravili trening po nedeljski prvenstveni zmagi nad Levantejem z 2:1, na njem pa je po polnem programu delal tudi Ousmane Dembele, ki se vrača po novi poškodbi. Francoz, ki ima v zadnjem času nenehne težave z zdravjem, ni zdržal dolgo in trening zaradi bolečin v mišici predčasno končal.

Ousmane Dembele, za katerega je Barcelona poleti 2017 Borussii Dortmund odštela kar 125 milijonov evrov, je bil v tej sezoni že trikrat poškodovan, čeprav smo šele na polovici sezone. Avgusta in septembra je manjkal mesec dni, konec septembra je bil nekaj dni odsoten še enkrat, zdaj pa počiva vse od konca lanskega novembra, ko je nazadnje nastopil.

Prav v ponedeljek je prvič treniral po normalnem programu, tako da se je zdelo, da je njegov povratek na nogometne zelenice blizu, a prav lahko, da bomo morali nanj čakati še nekaj časa. Dvaindvajsetletni francoski zvezdnik, ki je leta 2018 rojakom pomagal do naslova svetovnih prvakov, treninga ni zdržal do konca in ga z bolečinami v mišici predčasno končal.

Bo proti Napoliju lahko igral?

Za kako hudo poškodbo gre, ni znano, a vse kaže, da njegovega povratka na igrišče ne bomo dočakali kaj kmalu. Barcelono sicer konec meseca čaka prva tekma osmine finala lige prvakov proti Napoliju, na kateri bi po prvotnih predvidevanjih že morala računati na svojega krilnega napadalca, ki je v tej sezoni odigral samo devet tekem in zabil samo en gol, a se zdaj njeni navijači bojijo, da ga do takrat še ne bodo dočakali. Do nadaljevanja evropske sezone bo Barcelona sicer odigrala še tri prvenstvene tekme (Betis, Getafe in Eibar), ta četrtek pa jo čaka tudi četrtfinale španskega kraljevega pokala proti Athletic Bilbau.

Eno leto bolniške v dveh letih in pol

Drugi najdražji nakup v zgodovini Barcelone se sicer nikakor ne more znebiti težav s poškodbami, odkar je prišel na Camp Nou. V dveh letih in pol je bil poškodovan že tolikokrat, da je izpustil skoraj leto igranja oziroma več kot 50 tekem.

Do zdaj je za Barcelono odigral 74 tekem, zabil 19 golov in prispeval 17 asistenc.