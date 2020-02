Messi in 17-letnik v minuti matirala Levante

Razlika med Realom in Barcelono na vrhu lestvice po 22. krogu ostaja tri točke, potem ko so Katalonci uspeli premagati Levante z 2:1. Real je v soboto z 1:0 odpravil Atletico Madrid, tako da so Jan Oblak in soigralci zdrsnili na šesto mesto, s tem pa se verjetno dokončno poslovili od sanj o lovu na vrh.

Po porazu proti Valencii v prejšnjem krogu je bil novi trener Barcelone Quique Setien pod drobnogledom svetovne nogometne javnosti, oddahnil pa si je že v prvem polčasu, ko sta v razmaku ene minute za dva gola poskrbela Lionel Messi in Ansu Fati ter tako, kot se je izkazalo pozneje, poskrbela za zmago. Na koncu, potem ko so gostje po zadetku Rubena Rochine od daleč, v 92. minuti znižali zaostanek, so Katalonci nepričakovano celo trepetali za zmago.



Messi je bil tokrat dvakrat podajalec, mladi Fati, ki je konec lanskega oktobra dopolnil komaj 17 let, pa se je uspel dvakrat vpisali med strelce. Fati je prišel še do tretjega in četrtega prvenstvenega gola v tej sezoni, skupaj pa jih je v 19 nastopih v vseh tekmovanjih zabil že pet.

Real dobil madridski derbi, Atleticu z Janom Oblakom ne kaže dobro

Odločilni trenutek na sobotnem madridskem derbiju, pred katerim so se vsi na štadionu Santiago Bernabeu pred začetkom z minuto molka poklonili tragično preminulemu ameriškemu košarkarju Kobeju Bryantu, se je zgodil v 56. minuti.

Veselje Karima Benzemaja po golu v mreži Jana Oblaka, ki je odločil tokratni madridski derbi. Foto: Reuters

Takrat je po fantastični podaji mladega Brazilca Viniciusa Juniorja za zmago Reala s 13. prvenstvenim golom sezone poskrbel Karim Benzema, ki je premagal nemočnega Jana Oblaka. Ta je pred tem in še pozneje poskrbel za tri dobre obrambe, a ni mogel preprečiti novega neuspeha Atletica, ki je v zadnjih treh krogih osvojil vsega točko in se močno oddaljil od vrha. Trenutno je šele šesti.

