Valencia prizadejala Barceloni boleč poraz #video

Vodilna Barcelona je v 21. krogu španskega prvenstva ostala brez točk na Mestalli, kjer domujejo neugodni netopirji. Valencia je bila boljši tekmec in na krilih Maxija Lopeza, ki je pred tem zastreljal 11-metrovko, nato pa stresel še prečko, zmagala z 2:0. V nedeljo bo Atletico z Janom Oblakom celil rane po šokantnem porazu in izpadu v kraljevem pokalu . Rdeče-beli bodo gostili Leganes, Real pa odhaja k Valladolidu.

Sobotni derbi španskega prvenstva med dvema udeležencema osmine finala lige prvakov se je začel z veliko priložnostjo gostiteljev. Branilec Barcelone Gerard Pique je v 13. minuti v kazenskem prostoru nepravilno oviral Joseja Luisa Gayaja. Sodnik je po prekršku pokazal na belo točko, Piqueju pa rumeni karton. Odgovornost za najstrožjo kazen je prevzel Maxi Gomez, a je nemški vratar Marc-Andre ter Stegen prebral njegovo namero in ubranil strel.

Kako je ter Stegen ubranil 11-metrovko?

Nemški čuvaj mreže je bil v prvem polčasu zelo razpoložen. Ustavil je kar nekaj zelo nevarnih napadov Valencie, po enem izmed strelov Maxija Gomeza pa je žogo preusmeril v prečko.

V 48. minuti pa se je mreža ter Stegna končno zatresla. Gomezu je bila boginja sreče tokrat naklonjena, saj je žoga po njegovem strelu zadela branilca Barcelone Jordija Albo, spremenila smer in končala v mreži. Ter Stegen je bil nemočen, Valencia pa je povedla z 1:0. Ko je Lopez v 77. minuti podvojil prednost, so se Katalonci znašli še v večji zagati. Do konca se rezultat ni več spreminjal, tako da je novopečeni trener Barcelone Quique Setien doživel prvi poraz na na vročem stolčku Kataloncev.

Špansko prvenstvo, 21. krog:

