Atletico izpadel brez Oblaka, Barcelona se je rešila pred ponižanjem

V boju za špansko pokalno lovoriko je danes Atletico Madrid po podaljšku izgubil pri Leonesi (1:2) in izpadel. Trener Diego Simeone je imel že pred tekmo velike težave, saj je imel na voljo le 16 zdravih ''prvokategornikov'', Jan Oblak pa se je v skladu s tradicijo na pokalni tekmi preselil na klop. V torek je izmed (naj)boljših klubov na igrišče stopila le Sevilla in izločila Levante (3:1), v sredo pa se je Barcelona namučila s tretjeligašem z Ibize in napredovala po zmagi z 2:1. Na delu je bil tudi Real Madrid, ki je slavil v Salamanci (3:1).

Španski kraljevi pokal v tej sezoni poteka v drugačnem formatu. V šestnajstini finala se igra le 16 tekem. Tako o napredovanju odloča le ena tekma, kar bi lahko poskrbelo za večjo draž. Barcelona se je v sredo namučila pri tretjeligašu Ibizi, in se napredovanja velila po zmagi z 2:1. Katalonci so zaostajali od devete minute tekme do odrešujočega zadetka Antoina Griezmanna v 73. minuti. Francoz je globoko v sodnikovem podaljšku (94. minuta) z drugim zadetkom na tekmi tudi poskrbel za zmago favoriziranega velikana. To je bila druga tekma Barcelone, odkar jo vodi nov trener Quique Setien,

Beli baletniki po 21 letih v Salamanci

S tretjeligašem je imel opravka tudi Real. Ko so nogometaši Unionistasa de Salamance v živo spremljali žreb pokala in izvedeli, da se bodo udarili s kraljevim klubom (vedeli so, da bo eden izmed štirih udeležencev superpokala), navdušenju ni bilo videti konca. Gostili so bele baletnike, magnet za gledalce, dvoboj pa je potekal na majhnem stadionu, ki sprejme le dobrih tri tisoč gledalcev. Real je na koncu slavil s 3:1.

Navdušenje nogometašev Salamance, ko so izvedeli, da bodo igrali z Realom:

Unionistas de Salamanca players went crazy after drawing Real Madrid in the Copa del Rey 😂



(via @UnionistasCF) pic.twitter.com/ShAAZTPiV7 — ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2020

Nazadnje je Real v Salamanci gostoval pred 21 leti. Takrat se je pomeril z drugim klubom. Zdaj je bil njegov tekmec Unionistas da Salamanca, mladi španski klub, ustanovljen leta 2013 in v lasti navijačev.

Adan namesto Oblaka, izpad Atletica

Jan Oblak v zadnjih sezonah tradicionalno ne brani na tekmah španskega pokala. Foto: Getty Images Trener Atletica Diego Simeone ima v zadnjem obdobju težave zaradi okrnjene konkurence v moštvu. Na zadnji prvenstveni tekmi pri Eibarju (0:2) je ostal praznih rok, na klopi za rezervne igralce pa so zaradi številnih odsotnih varovancev sedeli le trije nogometaši. Zdaj je izpadel še iz pokalnega tekmovanja. Pred današnjo pokalno tekmo s tretjeligašem Cultural Leonesa je lahko z vratarji skupaj računal le na 16 igralcev prvega moštva, tako da si ni mogel privoščiti veliko rotacij.

Največja se je zgodila na položaju vratarja, kjer na pokalnih tekmovanjih že tradicionalno brani drugi vratar. Tako je 32-letni Španec Antonio Adan dobil prednost pred Janom Oblakom, ki se je preselil med občinstvo. Na seznamu poškodovanih je ogromno igralcev, med njimi tudi Koke, Diego Costa, Vrsaljko, Giménez, Lemar in Trippier.