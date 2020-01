Huda nesreča vratarja Manchester Uniteda

Začenjamo z najbolj svežim dogodkom. Vratar Manchester Uniteda Sergio Romero je med vožnjo na trening doživel hudo prometno nesrečo in povsem raztreščil svojega okoli 200 tisoč evrov vrednega lamborghinija. Fotografije s kraja nesreče kažejo, da je imel Argentinec veliko sreče, saj je z nosom avtomobila prebil zaščitno ogrado, vseeno pa jo je čuvaj mreže rdečih vragov odnesel brez prask. Angleški mediji poročajo, da je Romero nekaj minut pozneje na Carringtonu že normalno treniral.

Romero crashed through a barrier on the way to training https://t.co/zCxSob81cg — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 20, 2020

Man United's Sergio Romero is a lucky man. pic.twitter.com/UNP4mQ9T00 — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 20, 2020

Gledali žreb in slavili, kot bi osvojili ligo prvakov

Žreb četrtega kroga španskega kraljevega pokala je nadvse navdušil igralce tretjeligaša Unionistasa iz Salamance, ki so ob pogledu na listič z napisom Real Madrid ponoreli, kot bi osvojili ligo prvakov. Unionistas bo na svojem štadionu, ki prejme le tri tisoč gledalcev, beli balet gostil že to sredo, favorit pa je le eden.

📽️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

Šved pri 38 letih še vedno dela čarovnije

Po prihodu Zlatana Ibrahimovića AC Milan še ne pozna poraza. Ima dve zmagi in remi, Ibrakadabra pa je na te teh treh tekmah dosegel tudi zadetek. Da je na rdeče-črni strani mesta mode zavel nov veter, dokazuje tudi posnetek gumijastega švedskega veterana, ki so ga svojimi sledilci delili Milančani. "Takole se premaga ponedeljkovo depresijo," so zapisali, Ibra pa je v svojem slogu dodal: "V slogu ninje."

Ste kdaj želeli kupiti Old Trafford? Zdaj imate priložnost.

Lego je v sodelovanju z Manchester Unitedom naredil 3898 replik kultnega štadiona Old Trafford, ki praznuje 110. obletnico. Dizajnerji so pazili vse podrobnosti štadiona, ki je narejen v merilu 1:600, ima tudi münchensko uro ... Skratka, vse, kar mora imeti, po mnenju navijačev manjka le ena stvar, mala figurica s podobo Bruna Fernandesa, ki ga United lovi že od lanskega poletja.

"Narediti Old Trafford iz legokock je za nas predstavljal velik izziv. a na koncu ne bi mogli biti bolj zadovoljni s končnim izdelkom," je povedal vodja dizajnerjev znamke Lego Michael Psiaki. In koliko stane? Slabih 300 evrov.

Old Trafford has been given the LEGO® treatment, could you do the same with anything and everything Manchester United?



Take a look at all the details, for our first contest for 2020! https://t.co/yyQAPuJxNd #LEGOIdeas #BuildUnited pic.twitter.com/hvY6pGV05s — LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) January 16, 2020

Košarkarji Denverja navdušili z nogometnim znanjem

"Smo najboljša nogometna ekipa v ligi NBA, o tem ni dvoma," so na Instagramu zapisali Denver Nuggets, ob tem pa priložili tudi dokaz. Košarkarji so pri žongliranju resnično blesteli, svoje vragolije pa so izvajali s košarkarsko žogo, kar je še veliko težje kot z nogometno. Bravo, fantje.

Poglejte pantersko obrambo branilca angleškega prvoligaša

Bournemouth preživlja težke čase. Njegovo hudo krizo je v soboto še poglobil Norwich, ki je do zmage prišel po enajstmetrovki Teemuja Pukkija. Finec je izkoristil darilo branilca Steva Cooka, ki je kar z roko preprečil zadetek. In to ni šlo za klasično igranje z roko, pač pa obrambo s parado, ki jo vidimo le pri najboljših vratarjih tega sveta.

Če bi se pod to obrambo podpisal Jan Oblak, bi o tem poročali vsi slovenski mediji, Cookovo obrambo pa lahko označimo za veliko neumnost, saj Norwich ni dobil le enajstmetrovke, pač pa je imel od 31. minute tudi igralca več. Anglež je moral zaradi izjemne obrambe z rdečim kartonom predčasno v slačilnico.

Was saying the other day when do you see a “deliberate handball”. No handball is deliberate..... 🧐 pic.twitter.com/to7nQxSfzp — DJ Andy Gulch (@DJAndyGulch) January 18, 2020

Konec ljubezni med zvezdnikom Barcelone in lepo Kolumbijko

Arturo Vidal je po novem samski, poročajo svetovni mediji. Zvezdnik Barcelone, ki ga mnogi že vidijo pri Interju, se je po manj kot treh letih zveze razšel s popularno kolumbijsko fitnes trenerko Sonio Isaza, ki ji na Instragamu sledi skoraj tri milijone oboževalcev.

Čilski tabloid La Cuarta glavni razlog za prekinitev ljubezenskega razmerja vidi v preveliki oddaljenost – ''daleč od oči, daleč od srca". Vidal je namreč v Barceloni, mična Sonia pa večino časa preživi v Kolumbiji, kjer trenira in oblikuje svojo postavo. Nehote smo ob teh objavah pomislili na našo hokejistko Andrejo Rituper. Se sprašujete, zakaj? Poglejte si sami.

Sonia ne izpusti dneva brez obiska fitnesa:

Katera ima boljšo zadnjico? Andreja Rituper. 0,00% +

Sonia Isaza. 0,00% +

Obema lahko zaploskamo. 100,00% +

Legenda se ni mogla zadržati

Legendarni angleški nogometaš Alan Shearer, ki je v klubski karieri največ časa preživel pri Newcastlu, se je zmage srak nad Chelseajem razveselil kot mali otrok. Dolgoletni napadalec angleške reprezentance je za Newcastle zbral več kot 400 nastopov in dosegel več kot 200 zadetkov, zdaj pa, kot je običaj za upokojene angleške legende, opravlja vlogo strokovnega komentatorja angleške premier league.

Alan Shearer LOVED that Newcastle winner against Chelsea 🤣 #NEWCHE pic.twitter.com/J3tzFqNQ98 — ChrisSematic1 ⚒⚒⚒ (@CSematic1) January 18, 2020

Najprej "seksi" pričeska, zdaj še poljub

Cristianio Ronaldo je z dvema zadetkoma proti Parmi lastnoročno poskrbel, da je Juventus izkoristil nov spodrsljaj Interja in mu pobegnil na štiri točke. Portugalec je zabil 15. in 16. zadetek, tiste, ki ga nimajo preveč radi, pa je nasmejala proslava zadetka, ko sta se s soigralcem Paulom Dybalo, zdi se povsem naključno, poljubila na usta. Najprej pričeska s čopkom, zdaj pa še tole, ljudje na družabnih omrežjih so si seveda dali duška.

Pričeska Ronalda:

Ronaldo looks like sokka with the haircut pic.twitter.com/6xJJbZKlx9 — Iamchief_edu (@Nedu_bahdguy) January 19, 2020

Kaj reči? Seksi. 50,00% +

Sem vedel, da ga ne zanimajo dekleta. 25,00% +

Messi tega ne bi nikoli naredil. 25,00% +

Nič takega, to jaz naredim na vsaki rekreaciji. 0,00% +

Spoznal bo papeža, ki ima zanj tudi lepo darilo

Mladi Romin napadalec Nicolo Zaniolo bo konec meseca prejel posebno izdaje Biblije, ki mu jo bo izročil kar sam papež Frančišek. Vodja rimskokatoliške cerkve je velik nogometni privrženec, a čeprav je navijač argentinskega San Lorenza, sta mu, kot kaže, pri srcu tudi Roma in njen veliki up Zaniolo, ki si je pred dnevi huje poškodoval koleno (vezi, meniskus) in že končal sezono. Posebno darilo bo prejel 26. januarja v Baziliki sv. Petra v Vatikanu, je sporočil Monsignor Fisichella, predsednik papeškega koncila.

Roma’s Nicolo Zaniolo is due to receive an extraordinary gift later this month, a special edition of the bible directly from Pope Francis. #ASRomahttps://t.co/oU2yWqAE4t pic.twitter.com/ciTpm2LlON — footballitalia (@footballitalia) January 17, 2020

Wanda brez spodnjega perila pred Eifflovim stolpom

Mauro Icardi pri pariškem PSG zabija zadetke in skrbi za asistence, zunaj igrišča pa gospodari njegova žena in zastopnica Wanda, stara znanka Sportlovega izbora z družabnih omrežij. Po nekaj tednih pavze je spet poskrbela, da je dobila svoje mesto, in lahko rečemo, da se je zelo potrudila. Čeprav gre za zelo zaposleno žensko, ki ob vseh obveznosti, ki jih ima, skrbi še za pet otrok, vedno najde čas, da navduši svoje sledilce na Instagramu.

Svoje nove fotografije je posnela pred pariškim simbolom, Eifflovim stolpom, kjer je brez spodnjega perila pokazala svoj tatu na intimnem predelu. Mnogi se bojijo, da se bo punca prehladila, mi pa pravimo, da je dovolj stara, da ve, kdaj se obleči in kdaj ne. Dovolj besedičenja, tukaj je fotografija.

Kdo je lepši na fotografiji? Gospod Eiffel. 25,00% +

Gospa Wanda. 75,00% +

Robert Berić takoj navdušil nove navijače

Slovenski reprezentant Robert Berić je pred dnevi Francijo zamenjal za ZDA. Dres St. Etienna, ki ga je nosil vse od leta 2015, je zamenjal za dres Chicaga Fire. Njegov prestop v ligo MLS so pri Berićevi novi ekipi oznanili zelo domiselno, glavno vlogo pri tem pa je imel nekdanji napadalec Maribora, ki je pristal na kozarček tradicionalne čikaške žganice (Jeppson's Malört), ki ga je v tridesetih letih prejšnjega stoletja začel variti švedski migrant Carl Jeppson.

Gre za opojno substanco, ki vsebuje kar 70 odstotkov alkohola, a Berić je vse skupaj moško prestal in kozarček pogumno zvrnil po grlu. "Na zdravje, zdaj je uradno," je vzkliknil slovenski reprezentant, ki ga bodo navijači St. Etienna očitno močno pogrešali, na drugi strani pa so nad njim že zdaj navdušeni navijači Chicaga.