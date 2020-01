Sijajna domislica preminulega navijača, ki je obkrožila svet

Po spletu je prejšnji teden zaokrožila žalostna, a hkrati tudi vedra novica o domislici dolgoletnega navijača člana angleške premier lige Norwich City. Barrie Greaves, ki je desetletja stiskal pesti za svoj ljubljeni klub, je namreč po smrti v oporoki zapustil 100 angleških funtov, namenjenih nogometašem Norwich Cityja. Z namenom, da nogometaši in strokovno vodstvo po njegovi smrti spijejo rundo na njegov račun.

"Na tak način se jim želim zahvaliti za vse, kar mi je moj ljubljeni klub prinesel v dobrih in slabih časih mojega življenja," je svojo odločitev v oporoki zapisal gospod v letih, ki je med prazničnimi decembrskimi dnevi umrl, medtem pa so pri Norwich Cityju njegovi želji ugodili. Dobili so se na pijači na njegov račun in nazdravili v njegovo čast, fotografijo z druženja pa objavili tudi na družabnih omrežjih in postali spletni hit. Sijajna domislica, ki jo bo v prihodnosti zagotovo posnemal še kdo drug.

Barrie Greaves v družbi svoje družine na eni izmed tekem Norwich Cityja:

Life-long Norwich fan Barrie Greaves, left the club £100 in his will to buy the squad a round of drinks.





Druženje nogometašev Norwich Cityja v spomin na svojega preminulega navijača:

Najstniško rapanje čudežnega dečka, ki ga je naplavil internet

Pravijo, da je treba vedno paziti, kaj objavljate ali zapišete na spletu, saj vas lahko to pozneje tepe. Ali tako danes razmišlja tudi eden največjih mladih zvezdnikov svetovnega nogometa, komaj 19-letni Erling Haaland, ki je letos z osmimi goli v šestih nastopih v ligi prvakov (28 v 22 nastopih v vseh tekmovanjih) v majici Salzburga navdušil nogometni svet in medtem že prestopil v Borussio Dortmund, ne vemo.

Vemo pa, da je v prejšnjem tednu po spletu zaokrožil posnetek videa, ki ga je skupaj s prijatelji posnel pred nekaj leti in v njem besno rapal. Kako je danes s skupino Flow Kingz, s katero je takrat nameraval uspeti in, kdo ve, morda od glasbe nekoč tudi živeti, ne vemo, a močno dvomimo, da ji gre tako dobro kot Haalandu, ki v Nemčiji po novem služi okoli osem milijonov evrov na leto.

No, ampak video pesmi, ki nosi ime "Kygo jo", pa je na spletu ostal. Oglejte in poslušajte ga:

Video omamljenega zvezdnika Man Utd, ki je obkrožil svet

Kar 105 milijonov evrov vreden nakup Manchester Uniteda Paul Pogba že nekaj časa ne igra nogometa. Vzrok so seveda zdravstvene težave. Francoz, ki je predlani osvojil naslov svetovnega prvaka, je moral prejšnji teden spet pod nož, ne operacijo stopala.

Ko je prišel z operacijske mize, pa se je 26-letnemu zvezdniku zdelo pametno, da takoj za tem, ko je bil še povsem omamljen od narkoze, posname video in ga objavi na družabnih omrežjih, na katerih ima na desetine milijonov sledilcev. In v njem govoril neumnosti. Poglejte …

Priznani sodnik je slovenskemu zvezdniku sredi tekme pokazal sredinca

V soboto sta se v derbiju italijanskega prvenstva v Milanu udarila Inter Samirja Handanovića in Atalanta Josipa Iličića. Slednji tokrat ni zadel, je bil pa v središču pozornosti njegov nekdanji reprezentančni soigralec, ki blesti v majici Interja. Ne samo zaradi enajstmetrovke, ki jo je obranil v zaključku tekme in poskrbel, da Milančani niso izgubili (derbi se je končal z remijem 1:1), ampak tudi zaradi dogodka, ki so ga ujele televizijske kamere in je po tekmi hitro zaokrožil po spletu.

Med tekmo se je Handanović kot kapetan Interja namreč zapletel v pogovor z Gianluco Rocchijem, ob tem pa je, hote ali nehote, 35-letnemu slovenskemu zvezdniku pokazal sredinca. "Kaj pa drugega. Interju je dal jasno vedeti, naj se j***, saj bo naslov osvojil Juventus," je ob tem posrečeno zapisal eden od italijanskih nogometnih navdušencev in s prstom pokazal na zdaj že pregovorno pomoč sodnikov, ki naj bi jo imeli Torinčani.

Juventus, ki je potem v nedeljo premagal Romo, je sicer prav v tem krogu na vrhu lestvice preskočil Inter, pred katerim ima zdaj dve točki prednosti.

Sredinec, ki ga je Samirju Handanoviću na derbiju "pokazal" Gianluca Rocchi:



Dresi, s katerimi so se pri Man Utd priklonili Kitajcem, so razdelili svet

Da je kitajski trg za športni trg še kako pomemben, se vse bolj zavedajo vsi največji športni klubi na svetu. Nogomet seveda ni izjema. Da je temu res tako, smo lahko ugotovili že večkrat. Na tak in drugačen način. Zdaj so se v morje tistih, ki mislijo tudi na kitajski trg, zlili še pri enem izmed najbolj priljubljenih nogometnih klubov na svetu Manchester Unitedu.

Pred prihajajočim kitajskim novim letom, ki se bo začelo 25. januarja, končalo pa 11. februarja prihodnje leto, so tako na Old Traffordu na sobotni domači tekmi proti Norwich Cityju nogometaši Oleja Gunnarja Solskjaerja na ogrevanje prišli v prav posebnih, zmajevih dresih, ki so jih nosili v čast kitajskega novega leta, ki je pred nami.

Mnenja o njih so deljena, a očitno so jim zmaji, narisani na njih, prinesli srečo. Norwich City so rdeči vragi premagali s 4:0 in izenačili najvišjo prvenstveno zmago sezone.

Jose Mourinho na kolenih. Dobesedno.

Še malo angleške premier lige in še en derbi. Tokrat se selimo v London, kjer je Tottenham pričakal neustavljivi Liverpool. Londončani so upali, da lahko prekinejo niz neporaženosti Liverpoolčanov, ki zdaj v prvenstvu traja že več kot eno leto, a jim ni uspelo. Ekipa Jürgena Kloppa je zmagala z 1:0, potem ko je za goste že v prvem polčasu zadel Roberto Firmino.

Tottenham je imel v zaključku tekme sicer priložnost, da se izogne porazu, a je ni izkoristil. Veliko, stoodstotno priložnost je imel Argentinec v vrstah Londončanov Giovanni Lo Celso, a je ni izkoristil. Zapravil je nemogoče in v obup spravil tudi svojega trenerja Joseja Mourinha.

Sloviti Portugalec ni mogel verjeti, česa njegov napadalec, ki bo v času odsotnosti poškodovanega prvega strelca Harryja Kana dobival veliko priložnosti, in ob tem padel na kolena. Dobesedno. Poglejte, kako.

#THFC miss another HUGE chance - Jose Mourinho's reaction says it all!

How did Lo Celso miss!?





Kapetan Sochauxa s šalom okoli vratu in megafonom v roki

Kapetan francoskega drugoligaša Sochauxa, za katerega sta pred leti igrala tudi slovenska nogometaša Bojan Jokić in Valter Birsa, Maxence Prevot, je poškodovan in ga na igriščih ne bo še nekaj časa.

Mladi, 22-letni vratar Sochauxa, katerega član je že od majhnih nog, je seveda tudi njegov velik navijač. Da je res tako, je pokazal tudi na zadnjih tekmah, na katerih sicer ni mogel nastopiti, a je zato dokazal, da lahko svojemu ljubljenemu klubu pomaga tudi na kak drug način. S tribun, denimo. Pri petkovi prvenstveni tekmi proti ekipi Paris FC si je namreč ovil šal okoli vratu, prijel megafon v roke in vodil navijanje domačih navijačev.

Je pomagalo? Delno. Tekma se je končala z remijem 1:1, po katerem se je Sochaux sicer rešil pred novim porazom, a nadaljeval črn niz prvenstvenih tekem brez zmage. V drugi francoski ligi namreč Sochaux, ki je trenutno na osmem mestu, ni zmagal že kar sedem tekem v nizu.

Takole je navijanje navijačev Sochauxa vodil Maxence Prevot:



Sramota, ki so si jo privoščili pri Newcastlu

Novo leto je pred nami in čas za klubske koledarje, ki jih svojim navijačem nudijo tudi številni nogometni klubi. Nič drugače ni z Newcastle Unitedom, ki pa si je letos privoščil kar nekaj spodrsljajev. Celo tako velikih, da so produkt ljudi, ki delajo na St. James' Parku označili za sramoto.

Kaj vse je z njim narobe? Za začetek to, da sta na naslovnici Saolomon Rondon in Ayoze Perez, ki ju že nekaj časa ni v klubu. Perez, ki je lani poleti za 30 milijonov evrov prestopil v Leicester City in za nameček na nedavni medsebojni tekmi zabil gol Newcastle Unitedu, je za nameček tudi tisti, ki se osamljen pojavi januarja. Julija bo tiste navijače črno-belih, ki so kupili koledar, z njega pozdravil še en nogometaš, ki ga že nekaj časa ni v klubu, Kennedy. Da bi bila mera polna, pa je tudi kolekcija dresov, v katerih se na koledarju pojavljajo nogometaši Newcastla, stara leto in pol.

Za velik spodrsljaj so se pri Newcastlu že opravičili svojim navijačem. Pravijo sicer, da nikoli ni prepozno, a tokrat je. Njihov "podvig" je namreč hitro zaokrožil po spletu in poskrbel, da se navijači nasprotnikovih ekip norčujejo iz njih. Upravičeno, če smemo pristaviti …

Koledar, ki je dvignil prah:

The mindset of #NUFC as a club, neatly summed up in the 2020 calendar:













Najlepša nogometna sodnica na svetu je spet dvignila veliko prahu

Brazilska nogometna sodnica Fernanda Colombo, ki je svetovno javnost nase opozorila že pred časom, ko si je hudomušno privoščila enega od nogometašev, ki jim je sodila in namesto kartona iz žepa potegnila robček, s katerim si je obrisala čelo, se je spet znašla v središču pozornosti.

Osemindvajsetletna Brazilka, ki so jo nekateri označili kar za najlepšo nogometno sodnico na svetu, je tokrat nase opozorila, potem ko je na eni izmed tekem, na kateri je opravljala vlogo stranske sodnice, poljubila glavnega sodnika Sandra Riccija. Ne, ni ga presenetila, saj gre za njenega moža, a je ob tem spet dvignila prah. Videoposnetek poljuba pa je delila tudi na družabnih omrežjih. "Ljubezen je na igrišču," je zapisala ob njem.

Poljub sodnika in sodnice na nogometni tekmi:

Še malo Fernande Colombo:

Dolgonoga lepotica, zaradi katere bo vroče v Murski Soboti

Še ena lepotica, a tokrat ne gre za nogometašico in niti ne nogometno sodnico, ampak nogometaševo ženo. Te pa so … No, saj veste. V veliko primerih prave lepotice. Nič drugače ni niti z življenjsko spremljevalko najnovejše okrepitve slovenskega prvoligaša Mure, Srba Staniše Mandića.

Ime ji je Katarina Mandić, ima zelo dolge noge in … V drugi polovici sezone jo boste lahko verjetno pogosto videvali na murskosoboškem nogometnem svetišču Fazaneriji. Okrepitev navijačev Mure, ki bo vsekakor skrbela, da bo nekaterim vroče. Poglejte, zakaj.

To je Katarina Mandić: