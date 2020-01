Strahovi Joseja Mourinha so se uresničili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Tottenhamu so sporočili slabo novico za svoje navijače in potrdili, da bo njihov najboljši strelec Harry Kane zaradi poškodbe odsoten dlje časa. Na treninge se bo predvidoma vrnil šele aprila. To je tudi zelo slaba novica za angleško reprezentanco.

"Bojim se, da je poškodba huda," je prejšnji teden, po prvenstveni tekmi proti Southamptonu, ki jo je 26-letni napadalec zaradi poškodbe mišice končal predčasno, o svojem najboljšem strelcu Harryju Kanu povedal trener Tottenhama Jose Mourinho.

Zdaj je jasno, da so se Portugalčevi strahovi uresničili. "Po dodatnih pregledih naše zdravniške ekipe je postalo jasno, da bo moral na operacijo. Na treninge se bo vrnil aprila," so danes sporočili iz Tottenhama in potrdili, da se bodo morali Londončani v naslednjih mesecih znajti brez strelca 17 golov v 25 nastopih v tej sezoni.

Tottenham, finalist pretekle sezone lige prvakov, tako na svojega najboljšega strelca zagotovo ne bo mogel računati niti na tekmah osmine finala lige prvakov februarja in marca proti RB Leipzigu Kevina Kampla. Mimogrede, tudi njegovo okrevanje po poškodbi napreduje slabše od predvidevanj, zato je njegov nastop na teh tekmah pod vprašanjem.

Poškodba utegne vplivati močno na njegovo formo pred evropskim prvenstvom, na katerega Angleži potujejo optimistično, kot že dolgo niso. Foto: Reuters

Trepeta tudi selektor Anglije

To je hud udarec tudi za angleško reprezentanco, katere kapetan je Kane. Za Anglijo je do zdaj zabil kar 32 golov v vsega 45 nastopih in bil z 12 goli njen z naskokom najboljši strelec v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 (zadel je na prav vsaki od osmih tekem, ki jih je v teh kvalifikacijah odigral).

Na evropsko prvenstvo bo Kane, če bo šlo njegovo okrevanje po predvidevanjih, prišel po vsega mesecu dni po vrnitvi na nogometna igrišča. Sezona v angleški premier ligi se bo namreč letos končala 17. maja.

Tottenham je trenutno sicer na šestem mestu prvenstvene lestvice, že to soboto pa ga čaka velik izziv. Na svojem štadionu bo gostil evropskega prvaka Liverpool, ki je trenutno z naskokom vodilni na lestvici in v angleškem prvenstvu ni izgubil že več kot leto dni.