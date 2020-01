Zelo slabe novice za Joseja Mourinha

"Po podrobnejših petkovih zdravniških pregledih lahko potrdimo, da ima Harry Kane raztrganino v mišici. Naša zdravniška služba bo nadaljevala zdravljenje in opazovanje poškodbe," so zapisali pri Tottenhamu v petek zgodaj zvečer in potrdili strahove Joseja Mourinha, ki jih je ta imel že takoj po sredini tekmi v Southamptonu, kjer je Tottenham na novega leta dan izgubil z 0:1, za nameček pa ostal še brez svojega najboljšega strelca.

"Po tem, kar sem videl, bo odsoten dlje časa, kar je za nas velik udarec. Vsi vemo, kdo in kaj je on, kaj pomeni za ekipo, za navijače in za klub," je povedal sloviti Portugalec, ki je na klop Londončanov prišel novembra lani in do zdaj na njihovi klopi šestkrat zmagal, enkrat remiziral in štirikrat izgubil.

Za zdaj je znano le, da Harryja Kana zagotovo ne bo na nedeljski tekmi angleškega pokala FA, v katerem bo Tottenham gostoval pri Middlesbroughu, a informacije o njegovi poškodbi namigujejo, da bo odsoten precej dlje.

Bo do obračuna s Kevinom Kamplom pripravljen?

Če bo njegova odsotnost res dolgotrajna, bo to za Londončane hud udarec. V že tako ne preveč sijajni sezoni, ki je pri finalistu prejšnje sezone lige prvakov odnesla tudi trenerja Mauricia Pochettina, je bil Kane namreč z naskokom najboljši nogometaš Tottenhama. V 25 nastopih v vseh tekmovanjih je zabil 17 golov.

Bo do sredine prihodnjega meseca, ko bo Tottenham začel lov na nov finale lige prvakov, pripravljen? Foto: Getty Images

Tottenham je trenutno sicer na šestem mestu angleške premier lige, v ligi prvakov pa se je brez težav prebil do osmine finala, v katerem ga čaka RB Leipzig Kevina Kampla.

Prva tekma bo na sporedu 19. februarja, navijači Tottenhama pa bodo v prihodnjih tednih stiskali pesti, da bodo takrat lahko računali tudi na svojega najboljšega strelca, ki je za njihov ljubljeni klub do zdaj zabil že kar 181 golov v 278 nastopih.