Tako so kapetan Spurs Son Heung-min in še dva druga igralca, zadnji v vrsti za posamične medalje, ostali praznih rok, potem ko je njihova ekipa v sredo v finalu evropske lige premagala Manchester United z 1:0 in osvojila četrti evropski naslov.

Son je dvignil pokal brez medalje okoli vratu.

"Na naše veliko nezadovoljstvo nismo imeli na voljo dovolj medalj na odru med podelitvijo nagrad zaradi nepričakovanega odstopanja v številu igralcev ...", so britanski mediji povzeli četrtkovo sporočilo Uefe.

"Slovesnosti se je udeležilo več članov ekipe, vključno s poškodovanimi igralci, kot je bilo sprva pričakovano. Manjkajoče medalje smo nemudoma dostavili zmagovalni ekipi v garderobo, pri čemer se iskreno opravičujemo za zaplet," je še sporočila Uefa.

Preberite še: