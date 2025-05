Nogometaši Tottenhama so v sredo zvečer končali dolgo sušo brez lovorike in se po zmagi z 1:0 nad Manchester Unitedom povzpeli na vrh lige Europa. Rajanje v Bilbau je bilo v taboru Spursov veliko, je pa do nekaj zadrege prišlo ob podelitvi medalj, saj je Uefi z Aleksandrom Čeferinom na čelu zmanjkalo odličij pri podeljevanju ključnim akterjem igre. Po koncu se je govorilo tudi o prihodnosti obeh trenerjev Anga Postecoglouja in Rubena Amorima.

Nogometaši Tottenhama so po kar 17 letih in predvsem zares slabi sezoni v premier ligi dočakali velik razlog za zadovoljstvo. V sredo so v Španiji v finalu lige Europa z 1:0 ugnali Manchester United in prišli do svoje tretje lovorike v drugem najkakovostnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Zmagoviti gol za prvo evropsko klubsko lovoriko po letu 1984 je dosegel Valižan Brennan Johnson v 42. minuti.

Je pa po velikem slavju na in ob zelenici prišlo do zadrege ob podeljevanju medalj zmagovalcem. Igralci in trenerski štab Tottenhama sta se, kot je to v navadi, postavila v vrsto, da bi prejela medalje zmagovalcev iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ta jih je delil, potem pa mu je, ko so bili na vrsti Son Heung Min, Cristiano Romero in Rodrigo Bentancur, zmanjkalo odličij.

Trije izmed ključnih igralcev Spursov tako niso prejeli težko prisluženega priznanja. Ker je Čeferin videl, da za trojico Spursov ni bilo medalj, se je zapletel v pogovor z organizatorji, a Uefa na čelu z njimi očitno ni imela dovolj medalj za zmagovalce. Tako so se namesto z medaljami morali kapetan Son, Romero in Bentancur zadovoljiti s stiskom roke Čeferina.

O tem so se danes že razpisali angleški mediji, ki so dogajanje označili za "sramotno". Med drugim poudarjajo, da je za svoj nastop v finalu prejelo medalje osem sodnikov, prav tako James Maddison, ki ni odigral niti ene minute, brez njih pa sta ostala kapetan Spursov Son in Romero, uradno najboljši igralec finala, ter Bentancur, za katerim je bila prav tako odlična tekma. Iz Uefe bodo sicer trojici omenjenih igralcev medalje poslali naknadno, kljub manjkajočim kosom žlahtne kovine pa veselje v taboru Londončanov ni bilo nič manjše.

Son Heung Min je iz rok Aleksandra Čeferina prejel pokal za zmago, medaljo pa bo dobil naknadno. Foto: Guliverimage

Postecoglou držal besedo

Navdušen je bil razumljivo tudi trener Tottenhama Ange Postecoglou, ki je držal obljubo, ko je v eni izmed izjav na začetku sezone dejal, da lovorike osvaja v svojem drugem letu na čelu katerega izmed klubov. A kljub temu je glede njegovega dela na mestu trenerja v prihodnosti vprašaj. "Jaz sem trener tega kluba, ta odločitev ni v mojih rokah. Vse, kar vem, je to, da ta medalja okoli vratu pomeni, da smo osvojili lovoriko. Mislim, da še nisem končal svoje naloge in službe, še vedno gradimo ekipo, ki je mlada, dodati ji moramo še nekaj izkušenj, sploh zdaj, ko bo igrala ligo prvakov. Skušal sem graditi ekipo, ki bo lahko konkurenčna v naslednjih letih. Odkar sem prišel sem, sem verjel, da lahko zmagujemo, zdaj nam je to uspelo in na tem želim graditi," je glede prihodnosti dejal Avstralec na klopi Tottenhama.

Da ekipa zaupa delu Postecoglouja, je po koncu potrdil tudi strelec edinega zadetka v finalu Johnson. "Trenerju se ne morem dovolj zahvaliti za njegovo vero v nas in način, kako nas zna dvigniti. Opravil je svojo službo, držal je besedo. Bili smo na udaru kritik, tako kot naši navijači, ker nismo imeli lovorike. Zdaj jo imamo. Odkar sem v klubu, so vedno govorili: 'Tottenham je dobra ekipa, a ne znajo stvari opraviti do konca'. Zdaj nam je uspelo. Sploh po taki sezoni, ki ni bila dobra, ta lovorika pomeni še toliko več," je še dejal Valižan.

Ange Postecoglou je s Tottenhamom prišel do tako težko pričakovane lovorike. Foto: Reuters

Amorim ostaja samozavesten, Fernandes s podporo trenerju

Na drugi strani pa se je na še večjem tnalu po novem razočaranju znašel strateg Manchester Uniteda Ruben Amorim, ki se je z Unitedom, ki ga je prevzel novembra, podpisal pod eno najslabših sezon v zgodovini kluba. Kljub temu Portugalec verjame, da je pred njim in klubom boljša prihodnost. "Prepričan sem, da sem še vedno prava oseba za to nalogo, zdaj še bolj kot na začetku. Obljubljam, da se ne bom predal in ne bom odšel, zelo sem samozavesten. Poznam klub, vem, kaj jim to pomeni, in razumem, kaj ta ekipa potrebuje. Če pa bodo dejali, da je boljše, da grem, bom odšel naslednji dan," je po koncu dejal Amorim.

Kakšna bo prihodnost Amorima? Foto: Reuters

Po koncu je o delu Portugalca spregovoril tudi kapetan Bruno Fernandes. "To ni moja odločitev, a verjamem, da je pravi trener za to nalogo in mislim, da ne obstaja boljša oseba za to. Vem, da je to težko razumeti in videti, a tako menim. Verjamem, da bi bilo v tem trenutku in tej situaciji najlažje zamenjati trenerja, ker rezultatov ni, a vsi igralci menimo, da je Ruben prava oseba. Naredil je veliko dobrih stvari. Razumem pa, da se te stvari gledajo skozi rezultate, mi ga ocenjujemo z vidika igralcev. V klub skuša vrniti pozitivo. Tudi sam sem bil vedno odkrit, vedno sem rekel, da bom v tem klubu, dokler me bodo želeli. Želim si več in pomagati ekipi do boljših izidov. Vsi se zavedamo, da so bili rezultati to sezono nesprejemljivi. Žalostno je, ker smo si res želeli zmage," je še dodal Portugalec.

Preberite še: