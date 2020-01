Izjemen podvig Liverpoola, po katerem je že na plus 13

Mo Salah in Sadio Mane sta Liverpoolu prinesla novo zmago in poskrbela, da so niz neporaženosti Liverpoolčanov podaljšala na leto dni.

Mo Salah in Sadio Mane sta Liverpoolu prinesla novo zmago in poskrbela, da so niz neporaženosti Liverpoolčanov podaljšala na leto dni. Foto: Reuters

Liverpool, ki na novo prvenstveno lovoriko čaka že vse od daljnega leta 1990, je iz tedna v teden vse bližje tako želenemu naslovu in nič ne kaže, da bo izjemno priložnost izpustil iz rok. Liverpoolčani so v prvih 20 tekmah nove prvenstvene sezone do zdaj izpustili le dve točki, ko so v 9. prvenstvenem krogu z 1:1 remizirali v gosteh pri Manchester Unitedu. Na vseh preostalih tekmah so zmagali, tako da so trenutno po več kot polovici tekem z eno tekmo odigrano manj s 13 točkami na vrhu prvenstvene razpredelnice. Pred Leicester Cityjem, ki je na drugem mestu, imajo 13, pred prvakom Manchester Cityjem, ki je tretji, pa 14 točk naskoka.

Kako suvereni so evropski prvaki na domačih tleh v zadnjem času, potrjuje dejstvo, da v angleški premier ligi niso izgubili že kar eno leto. Nazadnje so klonili 3. januarja lani, ko so z 1:2 izgubili v gosteh pri Manchester Cityju. Po tem so nanizali 37 tekem brez poraza, od tega so na 35 tekmah zmagali in so z naskokom najučinkovitejše moštvo vseh petih najboljših evropskih nogometnih lig.

Carlo Ancelotti (Everton) je moral priznati premoč Josepu Guardioli (Manchester City). Foto: Reuters

Ancelotti prvič poražen, Mourinhu se je to zgodilo še tretjič

V sredo so bile na sporedu preostale tekme 21. prvenstvenega kroga. Drugouvrščeni Leicester City je s 3:0 brez težav zmagal v gosteh pri Newcastle Unitedu. Manchester City Josepa Guardiole je z 2:1 premagal Everton, na klopi katerega je sloviti Italijan Carlo Ancelotti v tretjem nastopu doživel prvi poraz na klopi Liverpoolčanov.

Še tretjič, odkar je sedel na klop Tottenhama, pa je izgubil tudi sloviti Portugalec Jose Mourinho, ki je z 0:1 izgubil v gosteh pri Southamptonu. Za nameček se je na tej tekmi poškodoval tudi najboljši strelec Londončanov Harry Kane. V derbiju je Arsenal z novim trenerjem Mikelom Arteto z 2:1 premagal Manchester United, medtem ko je četrtouvrščeni Chelsea z 1.1 remiziral pri Brightonu.

Angleško prvenstvo, 21. krog:

Lestvica: