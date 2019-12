V živo: Angleži ne poznajo počitka, začenja se v Brightonu

Danes bo Leicester City gostoval pri West Hamu. Če bi lisice ugnale Londončane, bi se vodilnemu Liverpoolu (z odigrano tekmo več) približale na deset točk zaostanka. Everton bo pod vodstvom Carla Ancelottija lovil drugo zaporedno zmago pri srakah v Newcastlu, Manchester United pa se bo v današnjem ''večernem'' dvoboju mudil pri Burnleyju.

V nedeljo se bosta prvič kot samostojna trenerja v premier league udarila Mikel Arteta (Arsenal) in Frank Lampard (Chelsea). Topničarji so v veliki krizi. Na zadnjih 14 tekmah so zmagali le enkrat, modri pa se želijo opravičiti navijačem za neuspeh na zadnjem srečanju, ko so nepričakovano ostali praznih rok doma proti Southamptonu (0:2).

Rdeči iz Liverpoola so v sezoni osvojili kar 52 od možnih 54 točk. V nedeljo prihaja v goste Wolverhampton. Volkovi so na visokem petem mestu, v petek pa so prekrižali načrte branilcem naslova Manchester Cityju, ki bo v nedeljo na Etihadu gostil Sheffield United.

Angleško prvenstvo, 20. krog:

Lestvica: