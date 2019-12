Guardiola se je predal: Konec je!

Manchester City je v petek, čeprav je že na začetku tekme ostal brez izključenega vratarja Edersona, pri Wolverhamptonu, ki je v tej sezoni eno prijetnejših presenečenj angleške premier lige, vodil že z 2:0, a nato vseeno ostal praznih rok. Wolverhampton, ki je trenutno celo na petem mestu prvenstvene lestvice, je do zmage s 3:2 prišel z goloma v 82. in 89. minuti.

City je v prejšnji sezoni naslov osvojil z zgolj točko prednosti pred Liverpoolom, ki na nov naslov angleškega prvaka čaka od daljnega leta 1990, zdaj pa se že po natanko polovici prvenstvene sezone, odigral je namreč 19 tekem, zdi, da je prvenstvene dirke konec.

"Konec je. Razlika je prevelika," je to po petem prvenstvenem porazu sezone, kar je več, kot je tekem City izgubil v celotni prejšnji sezoni, priznal tudi trener Josep Guardiola. "Ni realno govoriti o Liverpoolu, pogovarjati se bomo morali o Leicestru. Imamo možnost, da pridemo do drugega mesta. Poznam kakovost svoje ekipe, a situacija je trenutno takšna, kot je," se je sprijaznil sloviti Španec.

Je naslov angleškega prvaka za sezono 2019/20 že oddan Liverpoolu? Da 75,81% +

Ne 16,13% +

Ne vem, me ne zanima 8,06% +

Sijajen niz Liverpoola, ki je dve tekmi oddaljen od velikega podviga

Ekipa Jürgena Kloppa se zdi nepremagljiva. Foto: Reuters Da je verjetno govoril resnico, potrjuje pogled na lestvico in morda še bolj na formo, ki jo kažejo Liverpoolčani. Ekipa Jürgena Kloppa, ki je nazadnje navdušila z zmago s 4:0 v gosteh pri drugouvrščenem Leicester Cityju, je namreč od marca letos v prvenstvu nanizala 26 zmag na 27 tekmah, ki jih je odigrala. Rdeči, ki so v tej sezoni izgubili le dve prvenstveni točki, so dve tekmi oddaljeni od velikega podviga. Tega, da bodo koledarsko leto 2019 končali brez samcatega prvenstvenega poraza.

V Manchestru, kjer so se ene lovorike v tej sezoni že razveselili, ko so avgusta v angleškem superpokalu premagali prav Liverpool, so se s tem, da bodo ostali brez nove prvenstvene lovorike, že sprijaznili, a obstaja še precej poti za nabiranje lovorik. V igri za njih so v obeh domačih pokalih, pa tudi v ligi prvakov, v kateri jih v osmini finala čaka Real Madrid.

Koliko lovorik bo v tej sezoni osvojil Manchester City? Foto: Getty Images

City ima še tri možnosti za lovorike

Mar to pomeni, da se bo City do konca sezone osredotočil na pokalna tekmovanja in Evropo? "Ne smemo delati prioritet in se osredotočiti na pokal, saj se nam lahko zgodi, da nas v naslednji sezoni sploh ne bo v Evropi. Čez manj kot 40 ur nas čaka tekma proti Sheffield Unitedu. Bomo videli, v kakšnem stanju bodo igralci. Zdaj nas zanima samo ta tekma," je takšna namigovanja zavrnil Guardiola, ki ga v zaključku tega leta in začetku novega čaka zelo naporen urnik.

Že v nedeljo se bo v prvenstvu pomeril s Sheffield Unitedom, še enim presenečenjem prvenstvene sezone 2019/20, potem ga prvega januarja čaka še prvenstveni obračun z Evertonom Carla Ancelottija. Že četrtega januarja se bo v tretjem krogu pokala FA pomeril s četrtoligašem Port Valejem, tri dni pozneje pa se bo v prvi tekmi polfinala ligaškega pokala na velikem mestnem derbiju pomeril z Manchester Unitedom.