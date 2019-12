Dolg vzklik, po katerem so jokali tudi odrasli moški

"Ni pomembno, za koga navijate, a morate priznati. To je bil najbolj neverjeten, spektakularen in dramatičen trenutek v zgodovini angleškega prvenstva," je o dramatičnem razpletu sezone 2011/12 angleške premier lige, ki je osrečil Manchester City in njegovim navijačem po dolgih 44 letih čakanja prinesel naslov prvaka, zapisal eden od nogometnih navdušencev na spletu. Zadel je bistvo.

"Agüeroooooo!" se je zadrl televizijski komentator na stadionu Etihad sredi maja v Manchestru ob enem najbolj, če ne kar najbolj dramatičnem zaključku sezon v zgodovini nogometa, ko je City z golom svojega najboljšega strelca Sergia Agüera v 95. minuti prišel do svojega takrat tretjega naslova angleškega prvaka in prvega od daljnega leta 1968.

Zaključek drame v Manchestru na in ob igrišču:

"Ne vem, ali sem že kdaj v življenju videl jokati toliko odraslih moških naenkrat," je komentator dodal nekaj trenutkov pozneje, ko je orisoval dogajanje na tribunah stadiona v Manchestru, na katere se je nagnetlo več kot 43 tisoč gledalcev. Jokali pa so zagotovo tudi milijoni za televizijskimi zasloni.

Vrh lestvice angleške premier lige 2011/12:

Uvrstitev Tekme Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke 1. Manchester City 38 28 5 5 93:29 89 2. Manchester United 38 28 5 5 89:33 89

Manchester United je v nekaj tednih zapravil osem točk prednosti

Kaj se je takrat v Manchestru dogajalo? Za še boljši oris vse drame, ki se je zgodila tistega sončnega popoldneva, je treba iti še nekaj tednov v preteklost. V tisti sezoni sta se za naslov potegovala prvak Manchester United in Manchester City. Ekipa sira Alexa Fergusona je imela še osem krogov pred koncem osem točk naskoka pred velikim mestnim tekmecem, a jo do zadnjega kroga, tudi po zaslugi poraza na manchestrskem derbiju dva tedna pred tem, zapravila.

V zadnji krog sezone 2011/12 sta velika tekmeca krenila z enakim številom točk, a je bilo jasno, da bo City, če bo pred domačimi navijači zmagal, prvak. Imel je namreč precej boljšo razliko od Uniteda, ki ga je v tisti sezoni na obeh medsebojnih prvenstvenih tekmah tudi premagal.

City je na svojem stadionu gostil QPR, ki je bil na 17. mestu prvenstvene lestvice in se potegoval za obstanek. Pred Boltonom in 18. mestom, ki je pomenilo padec med drugoligaše, je imel dve točki naskoka. Manchester United je medtem istočasno gostoval pri Sunderlandu, ki mu je bilo na sredini lestvice praktično vseeno, koliko točk bo na zadnji tekmi sezone iztržil.

Po golu Pabla Zabalete v prvem polčasu se je zdelo, da City čaka lahko delo. Potem je sledila drama. Foto: Reuters

Pri Cityju, ki je bil v odlični formi in je pred tem nanizal pet prvenstvenih zmag, so bili prepričani v naslov. Potem se je začelo. Sinje modri so bili seveda boljši nasprotnik, a nikakor niso mogli zatresti nasprotnikove mreže. Priložnosti so domači nogometaši nizali iz minute v minuto, a ni šlo.

Po 20 minutah vest iz Sunderlanda. Wayne Rooney je Manchester United popeljal v vodstvo. Medtem je City napadal in napadal, nagrajen pa bil v 39. minuti, ko je Argentinec Pablo Zabaleta s prvim golom sezone domače popeljal v vodstvo in postavil izid polčasa.

Še novica, ki je bila pomembna za QPR. Bolton je na svoji tekmi vodil, QPR je bil v škripcih.

Zadnjih deset tekem obeh klubov v sezoni 2011/12:

Manchester City:

Manchester City : QPR 3:2

Newcastle United : Manchester City 0:2

Manchester City : Manchester United 1:0

Wolverhampton : Manchester City 0:2

Norwich City : Manchester City 1:6

Manchester City : WBA 4:0

Arsenal : Manchester City 1:0

Manchester City : Sunderland 3:3

Stoke City : Manchester City 1:1

Manchester City : Chelsea 2:1

Manchester United:

Sunderland : Manchester United 0:1

Manchester United : Stoke City 2:0

Manchester City : Manchester United 1:0

Manchester United : Everton 4:4

Manchester United : Aston Villa 4:0

Wigan : Manchester United 1:0

Manchester United : QPR 2:0

Blackburn : Manchester United 0:2

Manchester United : Fulham 1:0

Wolverhampton : Manchester United 0:5

Kazalo je na črn dan na Etihadu ...

Navijači Cityja so bili obupani. Foto: Reuters Že takoj po začetku drugega dela igre v Manchestru je City spet začel nizati priložnosti, a drugega gola ni dočakal. Potem pa 49. minuta, velika napaka branilca Joleona Lescotta in gol Djbrila Cisseja za 1:1. Navijači v Manchestru so trepetali in se začeli spraševati, ali se bo usoda spet grdo poigrala z njimi.

V naslednjih minutah spet priložnosti, ki so jih v nizu zapravljali Carlos Tevez, Samir Nasri in David Silva, v 55. minuti pa rdeč karton za zloglasnega Bartona in vrata do tako želenega naslova so se na stežaj odprla. V 60. minuti se je po strelu Agüera že zdelo, da je City prišel do vodstva, a žoga ni šla čez golovo črto.

V 66. minuti spet šok za vse domače navijače. QPR je tretjič prišel pred gol domačih in še drugič zadel. Navijače Cityja je v obup spravil Jami Mackie. Dobro, časa je bilo še nekaj, a ko so priložnosti drug za drugim zapravljali spet Silva, Nasri in Tevez, Zabaleta, potem pa še rezervista Mario Balotelli in Edin Džeko, ki je bil blizu zadetka dvakrat, se je zdelo, da se v Manchestru obeta črn dan.

Redni del igre se je že iztekel, ko je Irec Paddy Kenny, ki je blestel v vratih gostov, poskrbel za spektakularno obrambo po strelu Balotellija z nekaj metrov z glavo. "Konec je!" so si takrat verjetno govorili vsi, ki so spremljali obračun na Etihadu.

Eksplozija navdušenja na stadionu Etihad, kjer so resetirali števec od zadnjega naslova prvaka. Foto: Reuters

... potem so se zgodile najlepše tri minute v zgodovini Cityja

Potem pa … Potem pa smo videli dramo, ki se je za vedno zapisala v zgodovino nogometa in je marsikdo, zlasti navijači Cityja (pa verjetno tudi Uniteda, seveda), ne bodo pozabili nikoli. Najprej je v 92. minuti po kotu Džeko z glavo zadel za 2:2 in na sinje moder del Manchestra je posijal žarek upanja.

V Sunderlandu je bilo tekme medtem že konec, United je zmagal z 1:0. Ferguson, nogometaši Manchester Uniteda in vsi njegovi navijači so živčno pogledovali proti semaforju stadiona luči v Sunderlandu, ko je z njega zasijalo: "Manchester City 3, QPR 2!"

Dogajanje na stadionu Etihad iz minute v minuto:

Na Etihadu, kjer je četrti sodnik pokazal pet minut dodatka, je bil na semaforju izpisan čas 94:15, ko je Aguero podal žogo do Balotellija v kazenski prostor in stekel proti desni. Zloglasni Italijan, ki je najlepše dni svoje burne kariere doživel prav v Manchestru, je žogo nekako podal nazaj do Agüera, ta je stekel proti desni, iz igre vrgel nasprotnikovega branilca, udaril z desno nogo in gol!

"Agüeroooooo¨!" Ekstaza med nogometaši in navijači Manchester Cityja, ki je trajala še nekaj dni, dobrih 150 kilometrov stran pa depresija med igralci in pristaši Manchester Uniteda.

V Manchestru veliko veselje Cityja. Približno 150 kilometrov stran v Sunderlandu pa depresija Uniteda. Foto: Reuters

Slavili so tudi poraženci

Drama, kot jo lahko ponudi samo nogomet. Za prvi naslov prvaka, ki ga je določila razlika o zadetkih od leta 1989 v angleški premier ligi, ko je Arsenal na podoben, a precej manj dramatičen način do naslova prišel pred Liverpoolom. In za rekord Manchestra Uniteda, ki pa je bil za rdeče vrage bolj slaba tolažba. Postali so namreč ekipa z največ točkami v angleški premier ligi od leta 1995, ko v njej v zdajšnjem formatu nastopa 20 klubov, ki ni postala prvak.

Pa še tole. Veselje na stadionu Etihad je bilo popolno. Uspeh so proslavljali tudi nogometaši QPR, ki so na koncu kljub porazu obstali med elito. Bolton je namreč zapravil prednost pri Stoke Cityju, remiziral z 2:2 in izpadel.

Manchester City : QPR 3:2 (1:0)

Stadion Etihad v Manchestru. Gledalcev: 47.435. Sodnik: Mike Dean.



Strelci: 1:0 Zabaleta 39., 1:1 Cisse 48., 1:2 Mackie 66., 2:2 Džeko 92., 3:2 Agüero 95.

Rdeč karton: Barton 55. (QPR)



Postava Manchester Cityja: Hart; Clichy, Lescott, Kompany, Zabaleta; Silva, Barry (od 69. Džeko), Toure (od 46. de Jong), Nasri; Tevez (od 76. Balotelli); Agüero. Trener: Roberto Mancini.

Časovnica drame v Manchestru (in Sunderlandu):

20. minuta: Rooney je Manchester United popeljal v vodstvo proti Sunderlandu z 1:0 in ga na lestvici postavil dve točki nad Manchester City.

Rooney je Manchester United popeljal v vodstvo proti Sunderlandu z 1:0 in ga na lestvici postavil dve točki nad Manchester City. 39. minuta: norišnica na stadionu Etihad, ko je Manchester City v vodstvo proti QPR popeljal Zabaleta in ga postavil na vrh lestvice.

norišnica na stadionu Etihad, ko je Manchester City v vodstvo proti QPR popeljal Zabaleta in ga postavil na vrh lestvice. 48. minuta: Cisse je poskrbel za izenačenje QPR na stadionu Etihad in poskrbel za šok med navijači Manchester Cityja. Zdaj je bil prvak spet Manchester Uniteda.

Cisse je poskrbel za izenačenje QPR na stadionu Etihad in poskrbel za šok med navijači Manchester Cityja. Zdaj je bil prvak spet Manchester Uniteda. 66. minuta: pri izidu 1:1 na stadionu Etihad je bil pri QPR izključen Barton. Manchester Cityju se je odprla pot do gola in naslova.

pri izidu 1:1 na stadionu Etihad je bil pri QPR izključen Barton. Manchester Cityju se je odprla pot do gola in naslova. 92. minuta: še je upanje za Manchester City na Etihadu. Izid je na 2:2 izenačil Džeko. Zdaj je Manchester City za naslov potreboval še en gol, a časa je zmanjkovalo. Četrti sodnik je pokazal pet minut sodniškega dodatka.

še je upanje za Manchester City na Etihadu. Izid je na 2:2 izenačil Džeko. Zdaj je Manchester City za naslov potreboval še en gol, a časa je zmanjkovalo. Četrti sodnik je pokazal pet minut sodniškega dodatka. 95. minuta: tekme v Sunderlandu je bilo konec, pri Manchester Unitedu so živčno pogledovali proti velikemu ekranu na stadionu luči v Sunderlandu. Nekaj trenutkov so bili še prvaki, potem pa hladna prha iz Manchestra. Na stadionu Etihad je Agüero v 95. minuti zadel za 3:2 in naslova so se veselili pri Manchester Cityju.

Roberto Mancini je od navdušenja po zadnjem sodnikovem žvižgu norel po igrišču. Foto: Reuters

Roberto Mancini: Naslov smo si zaslužili

"Dvakrat smo premagali Manchester United. Zabili smo več golov kot oni in jih prejeli manj. Naslov smo si zaslužili. Nikoli se nisem predal. To je bil nor zaključek tekme in sezone, a na koncu je prvak najboljši," je po tekmi od veselja žarel trener Cityja Roberto Mancini.

"Ko sem pred nekaj tedni rekel, da je boja za naslov konec, sem to rekel, ker sem želel umakniti pritisk s fantov. Prepričan sem bil, da bomo imeli še eno priložnost. Presrečen sem. To, da je Italijan prišel do naslova angleškega prvaka, je nekaj fantastičnega," je še povedal Italijan, ki je na klop Cityja sedel tri leta pred tem.

"Nikoli še nisem doživel česa takega. Ponosen sem predvsem na fante, ki so naredili res vse, da so prišli do tega naslova. Tako zelo so si ga želeli, da so bili na koncu za trud in željo nagrajeni. Spremenili smo zgodovino kluba, na kar moramo biti ponosni," je še dodal.

Zgodovinska slika za vse navijače Cityja. Proslava prvega naslova po dolgih 44 letih čakanja. Foto: Reuters

Sergio Aguero: Noro, noro, noro!

"Vse, kar lahko rečem, je, da sem vesel. Mislili smo, da je naslov izgubljen. Hvala bogu, da se je izšlo. Zabili smo dva gola v zadnjih treh minutah. To je absolutno neverjetno," je brez besed ostal strelec verjetno najbolj pomembnega gola v zgodovini kluba Agüero. "Noro, noro, noro!" je še uspel izustiti Argentinec, ki gole za Manchester City zabija še danes.

"Jasno je bilo, da Manchester United vodi, a smo se osredotočali predvsem na našo tekmo. Vedeli smo, da bomo morali zmagati. Ta sezona je bila neverjetna. Tako zelo čustvena, na koncu pa še tole. Ne vem, kaj povedati, ko se ti zgodi kaj takega. Zmanjkalo mi je besed," pa je povedal kapetan Vincent Kompany.

Naslova se je veselil tudi britanski zvezdnik šovbiznisa, glasbenik Liam Gallagher, ki je velik navijač Cityja. Foto: Reuters

"Ta naslov je za vse navijače in klubske legende. Tako zelo sem srečen, da nam je uspelo," je še povedal Belgijec, ki je skupaj s soigralci poskrbel za nekaj najbolj norih minut v zgodovini ne samo nogometa, ampak športa nasploh.

Manchester, stadion Etihad, leto 2012 in 13. maj, nekaj minut pred 18. uro. Trenutki, ki ne bodo šli nikoli v pozabo.

Strelci Manchester Cityja v sezoni 2019/20:

23 – Sergio Agüero

14 – Edin Džeko

13 – Mario Balotelli

6 – Adam Johnson, David Silva, Yaya Toure

5 – Samir Nasri

4 – Carlos Tevez

3 – James Milner, Vincent Kompany

2 – Aleksandar Kolarov, Joleon Lescott

1 – Gareth Barry, Pablo Zabaleta, Stefan Savić, Micah Richards