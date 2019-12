Liverpool beži zasledovalcem, Manchester City poražen pri volkovih

Medtem ko v preostalih velikih nogometnih ligah v Evropi počivajo, so dan po božiču že tradicionalno igrali v Angliji. Vrhunec ''boxing dayja" je bil obračun vodilnih med Leicester Cityjem in Liverpoolom, ki je na derbiju kroga slavil s 4:0 in ostaja v tej sezoni deluje praktično nepremagljiv. Edino manjšo majhno prasko (1:1) v tej sezoni so jim v ligi prizadejali največji rivali, nogometaši Uniteda, ki so tokrat na Old Traffordu s 4:1 odpravili Newcastle. Na uvodni tekmi je Tottenham po zaostanku z 2:1 premagal Brighton. Arsenal je remiziral pri Bournemouthu, Chelsea je moral priznati premoč Southamptonu. Manchester City je v petek izgubil v Wolverhamptonu.

Leicester City, ki pod vodstvom nekdanjega trenerja Redsov Brendana Rodgersa kaže dobre predstave in po seriji zmag v zadnjem času zasedajo izjemno drugo mesto, ni bil kos vodilnemu Liverpoolu, ki je v mrežo lisic zabil kar štiri gole. Dvakrat se je med strelce vpisal Roberto Firmino, po enkrat pa sta zadela še James Milner (iz enajstmetrovke) in Trent Alexander-Arnold. Rdeči imajo zdaj z odigrano tekmo manj kar 12 točk prednosti pred Leicesterjem, kar priča o izjemni nadvladi Liverpoola, ki je v tej sezoni vknjižil kar 17 zmag in le enkrat remiziral. Na drugi strani so lisice zabeležile prvi poraz na domačih tleh v tej sezoni.

Liverpool se je v Dohi razveselil naslova svetovnega klubskega prvaka. Foto: Reuters

Debija Artete in Ancelottija

Mikel Arteta je ob debiju na klopi Arsenala vknjižil točko, bolje je šlo Carlu Ancelottiju, ki je pohod na klopi Evertona začel z zmago. Topničarji so po začetnem zaostanku remizirali pri češnjah iz Bournemoutha.

Mikel Arteta je ob debiju vknjižil točko. Foto: Reuters

Ancelotti in Everton sta z 1:0 odpravila Burnley. Liverpoolčani na zadnjih štirih tekmah niso izgubili. Premagali so Chelsea ter remizirali z Unitedom in Arsenalom.

Chelsea je moral na domačem igrišču priznati premoč svetnikom iz Southamptona, rdeči vragi pa so, kot rečeno, premagali Newcastle. V zadnji tekmi kroga je Man City izgubil v Wolverhamptonu.

